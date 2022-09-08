نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان معرفة نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية تباشر فى إعلانها، حيث اعلن مصدر مسؤول داخل وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الطلاب فى اتمام الثالث المتوسط الدور الثاني سيبدأ عمليات اعلانها تدريجياً فى المحافظات العراقية المختلفة بشكل وبصورة الكترونية بعد الانتهاء من كل عمليات التصحيح ورصد الدرجات الجارية فى الساعات الحالية، عليه نستعرض وننقل الآن عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين بشكل وبصورة الكترونية

معرفة نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني

نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثاني الآن بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية على مباشرة عمليات اعلان ظهور تلك النتائج، حيث بالفعل أعلنت الوزارة على تنشيط رابط رسمي من خلاله سيتمكن الطلاب على الوصول الى نتائجهم فى الصف الثالث المتوسط الدور الثاني بجانب بعض من المواقع التعليمية التي من شأنها تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية على تسهيل مهام التعرف على تلك النتائج وذلك بعدما انطلقت اختبارات الطلاب فى تلك المرحلة بداية من يوم 25 أغسطس الماضي حتى اليوم الثالث من سبتمبر الماضي، على ان تباشر وزارة التربية والتعليم العراقية مهام استعدادية تجاه إعلان ظهور نتائج الطلاب بشكل وبصورة الكترونية على شكل سننقل نوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني

ننقل ونتابع خطوات معرفة نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني عبر موقع الوزارة الرسمي على شكل جاء على النحو التالي:-

في بداية الامر عليك الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

بعدها قم بالبدء على اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

بعدها قم بتحديد الدور الثاني

ابدء فى ادخال وتسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء في ادخال رقمك الامتحاني الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى تحديد المحافظة التابع اليها فى الايقونة المخصصة لها

حدد الشعبة ان كنت من ابناء للشعبة الادبية او العلمية أو التطبيقية أو الاحيائي

انقر فى النهاية على خانة عرض الدرجات حتى تكون على الفور أمامكم بنجاح معلنة

تتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل من أجل الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط دور ثاني، حيث قد انتهي طلاب الصف الثالث المتوسط فى الدور الثاني من اتمام اختباراتهم فى صباح يوم الثالث من سبتمبر الماضي، لتنتطلق على الفور عمليات التصحيح ورصد الدرجات لتستعد الوزارة فى الوقت الحالي على الكشف والاعلان عن نتائج تلك المرحلة فى خلال ايام قليلة مقبلة

حتي ساعتنا الحالية لم تأكد التربية والتعليم العراقية على تحديد موعد محدد حتي يتم الكشف عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثاني، الا ان الوزارة قد اكدت على ان النتائج ستعلن بشكل رسمي خلال الاسبوع الجاري فى جميع المدارس العراقية اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني فى كل المحافظات

انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من مهام اعلان ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثاني فى العراق، على ان يصبح بامكان الطلاب مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل الان بالبيانات التي جاءت مطلوبة من أجل الاستعلام عن تلك النتائج حتي نساعدكم على الحصول على تلك النتائج التي اصبحت معلنة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية