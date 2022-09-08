العالم اليوم - مخاوف رفع الفائدة تهبط بالمؤشرات الأميركية

انتم الان تتابعون خبر مخاوف رفع الفائدة تهبط بالمؤشرات الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 سبتمبر 2022 05:19 مساءً - تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية في بداية تداولات الخميس، بسبب مخاوف المستثمرين من وتيرة تشديد السياسة النقدية، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم بأول، إن البنك "ملتزم بشدة" بالسيطرة على التضخم.

وتراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 60.66 نقطة، أو بنسبة 0.19 بالمئة، إلى 31520.62 نقطة.

وتراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 11.04 نقطة، أو بنسبة 0.26 بالمئة، إلى 3965.39 نقطة، كما هبط المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 57.69 نقطة، أو بنسبة 0.48 بالمئة، إلى 11729.93 نقطة.

وكانت الأسهم الأوروبية قد ارتفعت في تداولات اليوم، إذ صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة بحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش.

وسجلت قطاعات مرتبطة بالدورة الاقتصادية من بينها شركات التعدين والمصارف وشركات التأمين ارتفاعا بين 1.0 و1.1 بالمئة.

وحاول قطاع الموارد الأساسية التعافي من تراجعات بأكثر من 2 بالمئة بفعل بيانات التجارة الصينية المخيبة للآمال في الجلسة السابقة وسط مخاوف حيال الطلب على المعادن.