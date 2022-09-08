نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هناااااا نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني بالخطوات والروابط الرسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني المتوفرة في موقع وزارة التربية العراقية وأيضا في موقع نتائجنا وموقع النجاح، والعديد من المواقع التابعة لوزارة التربية والمواقع التي تمكنت من الحصول هلي حق رفع النتائج وفقا إلي الاتفاقية بين الوزارة والمواقع الإلكترونية، لذا نكشف لكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني نتيجة الدور الثاني للصف الثالث المتوسط العراق 2022، التي تم الكشفت عنها مؤخراً بعد الانتهاء رسميا من تصحيح نماذج الامتحانات للدور الثاني، في الوقت الذي تستعد الأسر العراقية للتعرف على النتيجة، التي أصبحت حديث الشارع العراقي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر سبتمبر 2022.

بخطوات بسيطة يمكنكم التعرف على النتيجة التي أصبحت ترند في الساعات القليلة الماضية نظرا لارتفاع عمليات البحث عليها، من كل مدن ومحافظات العراق على نتيجة الثالث المتوسط 2022 الدور الأول، وذلك بعد أن انتهوا طلاب وطالبات هذه المرحلة التعليمية من أداء الاختبارات النهائية لهذا العام الاستثنائي الذي حرصت فيه الحكومة العراقية من تيسير الأمور وفقاً لاجراءات احترازية جيدة.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني



يمكنكم الاستعلام عن الدرجات النهائية من خلال موقع نتائجنا عبر رابط النتائج ومن ثم تسجيل البيانات المطلوبة مثل رقم المقعد واسم الطالب ومن ثم الضغط علي كلمة استعلام، الأمر قد يستغرق بعض الوقت نظرا لارتفاع الضغط علي النتيجة من قبل الطلاب والطالبات في هذا الوقت لذا في حالة التعثر في الوصل إلي النتيجة عليكم بتسجيل الاسم أو رقم المقعد اسفل في صندوق التعليقات لكي نساعدكم في الوصل النتيجة في اسرع وقت ممكن.

بدأت منذ قليل ارتفاع شديد علي مواقع الأنترنت علي نتائج الدور الأول ثالث متوسط للعام الدراسي المنقضي 2022، والتي يتم الإعلان عن النتيجة بعد دقائق معدودة في كل من (البصرة، الكرخ الأولي، الكرخ الثاني، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، نيوني، صلاح الدين، الأنبار، كربلاء، المثني، ميسان، واسط، القادسية، ذي قار، كركوك، النجف، بابل).

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق 2022



كي تتمكن من الوصول سريعا إلى نتائج الثالث المتوسط عليك الدخول إلي رابط موقع وزارة التربية العرقية أو التوجه مباشرة إلى رابط موقع نتائجنا أو موقع النجاح للاستعلام عن النتيجة وذلك بعد تسجيل بعض المعلومات البسيطة التي من شانها تساعدك في الحصول علي النتيجة.

بدأت منذ قليل رفع نتائج الثالث متوسط العراق على موقع نتائجنا وشمل الرفع كل محافظة من المحافظات العراقية على حدة، كان أول المحافظات التي ظهرت نتائجها (نينوي، ديالى، الكرخ، الرصافة، النجف، ذي قار، القادسية، صلاح الدين، واسط، أربيل، السليمانية، دهوك، الأنبار، بابل، المثني، كركوك، الرصافة 2، الكرخ 2، الكرخ 3)، اضغط على المحافظة التابعه لك وانقر فوق تنزيل، بعدها ستجد أن النتيجة تم تحميلها بصيغة pdf.

تفعيل رابط نتيجة الثالث متوسط الدور الثاني العراق 2022

خلال لحظات قليلة سيتم تفعيل روابط الاستعلام عن النتيجة حيث أتاحت وزارة التربية العراقية العديد من طرق الاستعلام علي النتائج ومنها أيضا الموقع الشهير موقع نتائجنا (https://results.mlazemna.com/tt21a/) وموقع النجاح (https://www.anajaah.com/) وموقع ناجح (http://www.results-iq.com/) كما يمكنكم الدخول على رابط وزارة التربية العراقية ومن ثم التسجيل البيانات المطلوبة والتأكد من صحة رقم المقعد والضغط على عرض النتيجة.

في الختام نتمنى إلى جميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق والوصول سريعا إلى الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور 2022.