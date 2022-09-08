نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الثاني 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث آلاف الطلاب والطالبات في العراق على نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الثاني 2022، وذلك من خلال رابط وزارة التربية والتعليم العراقية، وخلال الساعات القادمة سوف يتم الإعلان عن نتيجة الثالث المتوسط بالعراق، حيث انتهى جميع الطلاب من التقدم لامتحانات الدور الثاني خلال الفترة الماضية في جميع محافظات العراق، ويأمل الطلاب وأولياء أمورهم أن تكون النتائج إيجابية ويحققون النجاح في الدور الثاني، وتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل في حياة الطلاب، ومن خلالها يلتحق الطلاب والطالبات إلى التعليم الذي سوف يؤهلهم للالتحاق بالحياة العملية وشغل الوظائف التي يطمحون إليها وتناسب تعليمهم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على رابط نتائج الثالث المتوسط بجميع محافظات العراق.

رابط نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الثاني جميع المحافظات

سوف نتعرف مع حضراتكم على نتائج الثالث المتوسط بالعراق وذلك من خلال إتباع الخطوات الصحيحة وهى كما يلي:-

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق.

بالعراق. ثم الضغط على نتائج الذي من خلالها نستطيع التعرف على نتيجة الثالث المتوسط وهو مخصص من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية.

قيام الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر باختيار المحافظة، ثم القيام باختيار المدرسة التي يتبع لها الطالب وأدى من خلالها الامتحان.

إدخال اسم الطالب أو الطالبة أو رقم الطالب أو الطالبة الامتحاني مباشرةً.

ثم القيام بالضغط على الأيقونة الخاصة بظهور النتيجة، وسوف تظهر أمامنا نتيجة الدور الثاني 2022 للطالب.

وهذه المرحلة يلتحق من خلالها الطلاب والطالبات في العراق إلى التعليم الجامعي، حيث تعتبر نتائج الثالث المتوسط بالعراق ذات أهمية خاصة لدى جميع الطلاب في العراق، ويظل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في قلق شديد حتى ظهور النتيجة لأنها مرحلة فارقه في حياتهم في المستقبل، وكانت الامتحانات قد بدأت يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو الماضي، واستمرت حتى شهر 16 آب، كما تم تقديم الطلاب على امتحانات اللغة العربية، واللغة الكردية، واللغة الأجنبية، واللغة التركمانية، واستمرت الامتحانات لمدة ثلاث أسابيع متواصلة وسوف يتم اليوم الإعلان عن النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية الموجود بالرابط أعلى المقال.

وكشفت لجنة التربية البرلمانية عن قيامها رفع توصيات إلى وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل رسمي لكي تعتمد خيارين بشأن الطلاب والطالبات الراسبون في نتيجة الثالث المتوسط، وجاء ذلك بعد مناشدة أولياء أمور الطلاب بعد إعلان النتيجة، وكان الخيار الأول هو إضافة 10 درجات لكل طالب لمساعدة الطلاب اللذين لم يحالفهم الحظ في تحقيق النجاح في الدور الثاني، أو منحهم فرصة من خلال الدخول الشامل إلى امتحان الدور الثاني.