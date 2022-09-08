حالا.. استعلم عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq الآن

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عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني، الآن يمكن لكل الطلاب بسهولة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني في عموم المحافظات العراقية عبر موقع وزارة التربية العراقية، وذلك بعدما تم الاعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022 في عصر اليوم الخميس الموافق 7 من شهر سبتمبر الجاري، بعدما أعلنت جميع الكنترولات الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب واعداد كشوف بدرجاتهم، ووفرت الوزارة طريقة بسيطة تمكن من الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني بالرقم الامتحاني والاسم في أقل من دقيقة اون لاين.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني

وقد أعلن وزير التربية العراقية علي حميد الدليمي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” عن الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني في عصر اليوم الخميس بعدما انتهت كافة الكنترولات من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها لضمان حصول كل طالب على حقه بالكامل، كما تم إضافة 10 درجات لكل طالب لمساعدة الطلبة ممن لم يحالفهم الحظ في تحقيق النجاح في الدور الثاني لمرحلة الثالث متوسط 2022 من أجل أن ترتفع نسبة النجاح مما ادخل السعادة إلى قلوب الطلاب وذاويهم، كما من المتوقع أن ترسل النتائج إلى كافة المدارس بعد قليل ليتم تعليقها في فناء المدرسة، ليتمكن كل طالب من الاستعلام عن نتيجته بالدرجات بشكل سهل وبسيط، واليكم طريقة الحصول على نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022 باتباع خطوات ميسرة:

على الطالب الولوج الآن إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

قم بادخال كود التحقق المكون من أرقام وحروف باللغة الانجليزية، ثم اضغط على كلمة “متابعة”.

ادخل على قسم النتائج الامتحانية الخاصة بالطلاب.

قم الآن باختيار الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني.

قم بادخال البيانات المطلوبة كالاسم والرقم الامتحاني بسهولة.

الآن اضغط على كلمة عرض النتيجة”.

ستظهر لم فورا نتيجتك بالدرجات.

رابط نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني

والآن يمكنك عزيزي الطالب الحصول على نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني بسهولة من خلال اتباع الخطوات الموضحة اعلاه، بعدما تم الكشف عن النتائج في كافة المحافظات العراقية “القادسية، الانبار، المثنى، ذي قار، صلاح الدين، النجف، الكوفة،….”، بعدما تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح.