نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تم الرفع.. نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني عموم المحافظات موقع وزارة التربية العراقية “شغاال وسريع” epidu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت الآن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني عموم المحافظات، بالفعل اعلنت وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2022 الان، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة برقم الطالب الامتحاني من خلال الموقع وتدوين الاسم وهذا الرقم فقط، ولكن نؤكد لكم أن الضغط الكبير الذي يشهده الموقع الان يوكد توافد الآلاف من الطلاب لمحاولة الوصول إلى النتيجة، لكن عليهم ترقب تحميل الموقع بضع لحظات حتي تتم عملية استخراج النتيجة بسهولة ويسر، وكذلك تشير التقارير إلي أن الوزارة راعت جميع الطلاب أثناء تصحيح الدفاتر، واكدت أن نسبة نجاح الدور الثاني جات متميزة.

ظهرت الآن.. نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني

أصبحت النتيجة الآن متوفرة بعد أن تم تفعيل رابط وزارة التربية العراقية، وفي سياق متصل نجد تطبيق كافة الإجراءات المطلوبة من أجل صحة الطلاب ومنع تفشي فيروس كورونا أثناء فترة الامتحانات، ومن ثم أعلنت الوزارة ضرورة ارتداء الكمامة وتطهير الأيدي جيدا بشكل مستمر والحرص علي التباعد وترك مسافات مناسبة بين الطلاب، هذا وقد أكدت الوزارة نتائج الدور الثاني مركزية، ومن ثم سوف تعلن النتيجة اليوم في جميع المحافظات نينوي، ديالي، الكرخ1، الرصافة، النجف ذي قار، القادسية، صلاح الدين، راصف، اربيل، السليمانية، داهوك، الانبار، بابل، كربلاء، كركوك، ميثان، المثني، ولن يتم إعلان النتيجة تباعا

موقع وزارة التربية العراقية

يمكنكم الحصول علي النتيجة إلكترونيا من خلال المواقع التي أعلنتها وزارة التربية العراقية، ومن أبرز وأشهر تلك المواقع موقع وزارة التربية العراقية، والذي عليك تتبع خطوات معينة حتي تستخرج النتيجة من خلالة

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية .

. سجل اسم الطالب ورقم الطالب الامتحاني.

اخيرا قم بالنقر علي أيقونة اعرض النتيجة.

نتمني لكم جميعا أبناءنا الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق، وإذا وجدتم أي صعوبة في الحصول على النتيجة من خلال الموقع المشار الية، عليكم فقط ترقب تحميل النتيجة بضع لحظات حتي يفتح امامك الرابط مباشرة، وسوف نوافيكم باحدث الاخبار حول النتيجة علي مدار الساعة حتي تحصل علي نتيجتك اليوم من خلال الموقع الرسمي، وذلك بعد إعلانها اليوم الخميس في عموم المحافظات.

نتائج ثالث متوسط دور ثاني 2022

من أجل الاطلاع بسهولة وسرعة علي النتيجة الان، يمكنك التوجة الي موقع وزارة التربية العراقية الذي أصبح اسرع واسهل، وقد أشرنا إلي الرابط في هذا التقرير، علما بأن الموقع كان يشهد ضغطا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية بسبب كثافة الزوار علي الموقع دفعة واحدة، لذلك كان الموقع الالكتروني يشهد صعوبة في التحميل.