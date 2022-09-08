نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك رسمي نتائج الثالث المتوسط العراقي الدور الثاني 2022 epedu.gov.iq موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بغداد والنجف وعموم المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك رسمي نتائج الثالث المتوسط العراقي الدور الثاني حيث يبحث طلاب الدور الثاني للصف الثالث المتوسط العراقي عن نتيجتهم لهذا العام 2022، وقد بينت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم العراقية أن عملية تصحيح إجابات الطلاب قد انتهت بشكل فعلي وأن الوزارة تجهز بالوقت الحالي لرفع الدرجات وتحميلها خلال المواقع المعتمدة من قبل الوزارة، وسنوضح فيما الآلية الصحيحة للاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للصف الثالث المتوسط بالعراق 2022.

لينك رسمي نتائج الثالث المتوسط العراقي الدور الثاني

نتائج الثالث المتوسط العراقي بعموم المحافظات الخاصة بالدور الثاني فقد بينت العديد من المديريات التعليمية بالعراق عن وجود رابط إلكتروني يمكن طلاب الدور الثاني للصف الثالث المتوسط من الاطلاع على نتائجهم عبر الإنترنت بشكل إلكتروني، وقد أنها طلاب الدور الثاني امتحاناتهم يوم 31 من شهر أغسطس السابق 2022، ويستطيع الطلاب معرفة نتائجهم عبر الولوج للموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العراقية، وانقر على تبويب نتائج الدور الثاني للثالث المتوسط العراقي، وإدخال رقم جلوس الطالب واختار المحافظة التابع لها الطالب.

رابط نتائج الثالث المتوسط العراقي الدور الثاني 2022

في غضون انتشار الوباء المستجد قد قررت وزارة التعليم العراقية إتاحة مواقع إلكترونية معتمدة للطلاب، وذلك ليتمكنوا من الاستعلام عن نتائجهم بدون الاضطرار للخروج من المنازل لمنع التزاحم قدر المستطاع بين الطلاب للحفاظ عليهم وعلى أعضاء الهيئة التعليمية، حيث يتمكن جميع طلاب الدور الثاني للثالث المتوسط من الاستعلام عن نتائجهم خلال موقع نتائجنا الإلكتروني، حيث تم اعتماد هذا الموقع من قبل وزارة التعليم العراقية، كما أنه يتيح نتائج المراحل التعليمية المتباينة، بالإضافة إلى إمكانية تنزيل النتائج على جهاز الحاسوب الخاص بكم، ويتمكن الطلاب من الاستعلام من خلال السير على الخطوات التالية :

وبذلك نكون قد بينا جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بنتيجة الدور الثاني للصف الثالث المتوسط بالعراق، بالإضافة إلى توضيح الآلية الصحيحة للاستعلام عن النتيجة عقب ظهورها، مع تمنياتنا بالتفوق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات.