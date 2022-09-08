نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استخراج نتائج “الثالث متوسط 2022 الدور الثاني” بالرقم الامتحاني مباشر على epedu.gov.iq موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع استخراج نتائج “الثالث متوسط 2022 الدور الثاني” بدأت عمليات البحث تزداد بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة من جانب طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق بجميع المحافظات، وذلك بشأن التعرف على نتيجة امتحانات الدور الثاني 2022 لجميع الطلاب، وهي الامتحانات التي قد انتهى منها الطلاب خلال الفترة الأخيرة بناء على جدول الامتحانات المعلن والمعتمد في جميع المحافظات من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني بغداد وجميع المحافظات العراقية.

موقع استخراج نتائج “الثالث متوسط 2022 الدور الثاني” جميع المحافظات

وقد بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية في أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بامتحانات الدور الثاني الصف الثالث المتوسط 2022، وذلك فور انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات من خلال المدارس المختلفة في جميع المحافظات بشكل عام، حيث أشارت الوزارة أنها من المقرر أن تعلن النتائج قريبا، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما يتم الانتهاء من رصد كافة الدرجات والنتائج الخاصة بجميع الطلاب، على أن يتم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم العراقي ثم تقديمها للطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وكذلك يتم طرحها عبر موقع نتائجنا الإلكتروني المخصص لعرض كافة نتائج الطلاب بشكل عام، ومن المتوقع ان تكون نسب النجاح الخاصة بالطلاب على نحو مرتفع بالنسبة لنتائج الدور الثاني هذا العام لجميع الطلاب.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2022

وقد تم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ليكون خاص بالحصول على كافة نتائج امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث المتوسط، على ان يتم طرح النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.