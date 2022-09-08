نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ظهرت حالا” epedu.gov.iq نتائج الثالث متوسط 2022م الدور الثاني بغداد وجميع المحافظات العراقية من موقع وزارة التعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني بغداد العراق يبحث العديد من طلاب الثالث المتوسط العراقي عن نتائج الدور الثاني لهذا العام 2022م، حيث لم يتمكن هؤلاء الطلاب من اجتياز اختبارات الدور الأول، وطبقًا لتصريحات وزارة التعليم فإن عملية تصحيح إجابات الطلاب ما زالت جارية حتى الآن مع المحافظة على التدقيق خلال عملية التصحيح حتى ينال كل طالب على ما يستحق من درجات، وسنوضح فيما يلي طريقة الإستعلام عن نتائج الدور الثاني للثالث المتوسط العراقي 2022م خلال موقع وزارة التعليم العراقية الإلكتروني.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني بغداد العراق

تسمح نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني بغداد العراق بانتقال الطالب الناجح بها لمرحلة التعليم الجامعية، لذا فإنها تحظى على اهتمام بالغ من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، وقد أنهى طلاب الدور الثاني للصف الثالث المتوسط العراقي امتحاناتهم يوم 16 من شهر أغسطس الماضي 2022م، وقد استمرت هذه الاختبارات لفترة ثلاثة أسابيع تقريبًا صدور نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني العراق، .

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2022م

استعلم الآن.. نتيجة الثالث المتوسط 2022 موقع نتائجنا الدور الثاني عقب اعتماد ملفات نتائج الثالث المتوسط عبر موقع ناجح ووزارة التربية، من قبل وزير التعليم العراقي سوف يتم رفعها على الموقع الإلكتروني، ويتمكن الطلاب بعد ذلك من الاطلاع على نتائجهم عبر السير على التعليمات الآتية :

الولوج للموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العراقية، وذلك عبر الضغط على هذا الرابط.

انقر على تبويب النتائج.

اختار اسم المدرسة والمحافظة التابع لها الطالب.

دون الاسم الرباعي للطالب ورقم جلوسه بالمكان المخصص.

انقر على أيقونة عرض النتيجة.

ستظهر صفحة بها نتيجة الطالب بشكل تفصيلي.

آلية الحصول على نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2022م

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم خلال موقع نتائجنا الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول لموقع نتائجنا من خلال شبكة الإنترنت.

دون اسم المحافظة الموجود بها الطالب.

دون اسم مدرسة الطالب.

انقر على تبويب تنزيل النتيجة بصيغة البي دي إف.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية تسعى دائمًا لتقديم يد المساعدة لكل الطلاب، وذلك عبر تقديمها درجات المساعدة للطلاب، مع تمنياتنا بدوام التفوق والتقدم لجميع الطلاب والطالبات. وبذلك نكون قد بينا كل التفاصيل المتعلقة بنتيجة الدور الثاني للصف الثالث المتوسط بالعراق 2022م بجانب توضيح الآلية الصحيحة للاستعلام عن النتيجة بطريقة إلكترونية.