العالم اليوم - طلبات إعانة البطالة الأميركية عند أدنى مستوى في 3 أشهر

انتم الان تتابعون خبر طلبات إعانة البطالة الأميركية عند أدنى مستوى في 3 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 سبتمبر 2022 04:19 مساءً - تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، مسجلا أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مما يؤكد قوة سوق العمل رغم رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع 6000 طلب، إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 222 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثالث من سبتمبر.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لإظهار انخفاض عدد الطلبات بمقدار 4000 طلب عما تم إعلانه من قبل.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 240 ألف طلب في أحدث أسبوع.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بواقع 225 نقطة أساس منذ مارس، في مسعى لكبح التضخم المرتفع.

ومع ذلك لا توجد مؤشرات تذكر حتى الآن على تسريح للعاملين على نطاق واسع، وما زال هناك وظيفتان شاغرتان لكل عاطل عن العمل.

ولا تزال الطلبات أقل بكثير من نطاق 270-300 ألف، والذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلى تباطؤ فعلي في سوق العمل الأميركي.