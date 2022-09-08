إندونيسيا والدنمارك تناقشان فرص التمويل المختلط لتقليل الاحتباس الحرارى

جدة - نرمين السيد - بحثت إندونيسيا مع الدنمارك فرص التمويل المختلط لتحويل الطاقة، والمصادر غير مكلفة وطويلة الأجل للطاقة المتجددة، وذلك خلال اجتماع ثنائى بين البلدين عقد خلال منتدى جانبى لاجتماع وزراء التنمية فى مجموعة العشرين 2022 فى بيليتونج الإندونيسية.





وأوضحت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية إن التمويل المختلط هو مخطط التمويل الأمثل الذى يجمع بين عدة مصادر للتمويل، أو التمويل ضمن مشروع واحد، مثل الميزانية من الحكومة والقطاع الخاص والجهات المانحة.

وصرح وزير التخطيط التنموى الإندونيسى سوهارسو مونوارفا للصحفيين الليلة الماضية، أن إندونيسيا ملتزمة بالحد من تأثير الغازات المسببة للاحتباس الحرارى من خلال الجهود الخاصة بنسبة 29 % فى عام 2030، مشيرا إلى أن وجود المساعدات بنظام التمويل المختلط قادر على تقليل تأثير الاحتباس الحرارى إلى 45 % بحلول عام 2030، وتطمح إندونيسيا لتحقيق انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060.

ووفقا لمونوارفا، فإن القضية الرئيسية التى تواجهها إندونيسيا فيما يتعلق بتحويل الطاقة هى كيفية تقليل تأثير غازات الاحتباس الحرارى من الطاقة فى جزيرة جاوة.

وبلغت حاليا نسبة الكهرباء القادمة من الطاقة المتجددة 14 % فقط، وفى غضون ذلك، أوضح أن نسبة الـ 86% المتبقية لا تزال تنتقل إلى الطاقة المتجددة بشكل تدريجى.

وفى هذا الصدد، تم تسليط الضوء على قضيتين، الأولى تتعلق بالتكنولوجيا المستخدمة للانتقال إلى الطاقة المتجددة، والثانية تتعلق بالتمويل.

وتسعى الحكومة للحصول على مصدر تمويل ونموذج أعمال ونموذج مالى لن يتم إيقافه، حيث أشار الوزير إلى أن أحد النماذج المالية التى تسعى إلى تطويرها هو التمويل المختلط.

وتستضيف إندونيسيا - التى تتولى رئاسة دول مجموعة العشرين فى دورتها الحالية - اجتماعات قمة المجموعة فى شهر نوفمبر المقبل، وسط توترات شديدة تحيط باجتماعاتها، خاصة بعد فشل اجتماع وزراء مالية وقادة البنك المركزى بدول المجموعة، فى التوصل لاتفاق حول بيان مشترك فى ختام اجتماعهم فى شهر يوليو الماضى، بسبب الخلافات حول العملية العسكرية فى أوكرانيا، بحسب تقرير نشره موقع "نيكى آسيا" يوم 25 يوليو الماضى.

وتتولى إندونيسيا رئاسة مجموعة العشرين خلال العام الحالى 2022، وتأمل فى أن تنجح فى قيادة دول المجموعة إلى تحقيق اتفاقيات تكلل قيادتها بالنجاح.

وكانت مجموعة العشرين قد تأسست عام 1999، بعد عامين من الأزمة المالية الآسيوية، كمنتدى لضمان الاستقرار المالى الدولى، ومجموعة العشرين هى مجموعة اقتصادية، تجمع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية، وتضم الدول الغنية والدول الناشئة، لكن العملية العسكرية فى أوكرانيا أدت إلى انقسام بين دول المجموعة.