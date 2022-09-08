العالم اليوم - مصر.. إيقاف رحلات البالون الطائر بالأقصر مؤقتًا

انتم الان تتابعون خبر مصر.. إيقاف رحلات البالون الطائر بالأقصر مؤقتًا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 سبتمبر 2022 12:21 مساءً - علق مصدر موثوق بمطار إقلاع رحلات البالون الطائر بمنطقة البر الغربي غرب محافظة الأقصر جنوبي مصر، على قرار إيقاف رحلات البالون الطائر منذ يوم الخميس، ونهائيًّا بسبب هبوط رحلات البالون الطائر بالقرب من مطار الأقصر الدولي، بأنه ليس صحيحًا.

لكن السبب الحقيقي خلف تعليق رحلات البالون الطائر حسب المصدر في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، هو عبور رحلات البالون الطائر التابعة لشركات الطيران لمنطقة البر الشرقي بشكل يومي بعدما كانت تُحلق في منطقة البر الغربي فقط وهبوطها بالقرب من المنشآت الحيوية.

عودة الرحلات قريبًا

وحاليًّا، قررت سلطة الطيران المدني إيقاف رحلات الطيران بشكل مؤقت بداية من الخميس الـ8 من الشهر الجاري، حسب المصدر، على أن تعود مرة أخرى قريبًا للتحليق، لكن بعد انتهاء لجنة من سلطة الطيران المدني من التوصل لحلول وإجراءات توضح كيفية سير رحلات البالون الطائر سواء بمنطقة البر الغربي وفي أعلى المناطق الأثرية بالقرنة، أو حتى عبورهم لنهر النيل ناحية البر الشرقي بطرق معينة ومحددة تراها اللجنة عقب انتهاء اجتماعها.

مطار الأقصر الدولي

كان اتحاد شركات البالون قد أعلن إيقاف رحلات البالون الطائر من التحليق في سماء البر الغربي ومتجهة للبر الغربي، نتيجة دخول إحدى الرحلات في حرم مطار الأقصر الدولي، مع تزايد الشكاوى من قبل الملاحة الجوية بما يعرض سلامة وأمن الطيران بالمطار.

رحلات البالون

تشتهر محافظة الأقصر جنوب مصر برحلات البالون الطائر حيث تحلق أعلى المعالم السياحية، ويشاهد خلالها السائح من مختلف الجنسيات المناظر الطبيعية من ارتفاع يصل إلى حتى 2000 قدم عن الأرض، مع بدء الرحلات في انطلاقها في الساعة الـ5 فجرًا وتستغرق ساعة أو اثنتين.

وتُحلق الرحلات الجوية وسط حالة من المرح والسعادة تُسيطر على الركاب من السياح وهم يشاهدون الأقصر ونيلها ومعابدها، ويلتقطون الصور التذكارية الرائعة يعيدون نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مستمتعين بما شاهدوه.