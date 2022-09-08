نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن التعميم بالرقم الموحد الامارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر خدمة استعلام عن التعميم بالرقم الموحد الإمارات واحدة من أهم الخدمات التي التي توفر إمارة دبي بشكل مجاني حيث يمكن للجميع الاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية عن طريق زيارة موقع شرطة دبي الإلكتروني علي شبكة الإنترنت، حيث يمكن لجميع المواطنين الراغبين في مغادرة البلاد الاستعلام عن تعميم مقيم الإمارات بالرقم الموحد بصورة إلكترونية، كما هو موضح لكم متابعينا الأعزاء من خلال هذا المقال فرجاءً منكم متابعة قراءة وذالك من اجل معرفة المستعلمين عن وجود أية مشكلات جنائية أو قضائية في حقهم، وذالك حتي يتمكنوا من حصولهم علي التأشيرة ففي حالة وجود بلاغ جزائي لا يستطيع الشخص السفر خارج البلاد

استعلام عن التعميم بالرقم الموحد الامارات

بإمكان جميع المواطنين الاماراتيين وكذالك المغتربين الاستعلام عن الرقم الموحد الإمارات بصورة إلكترونية عن طريق زيارة موقع دائرة القضاء أبوظبي علي شبكة الإنترنت وذالك من اجل التحقق من التعميم عن طريق اتباع الخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لدائرة القضاء أبوظبي عن طريق الرابط السابق.

يقوم المستعلم بإدخال الرقم الموحد .

تخطي صورة التحقق المكونة من مجموعة أرقام وحروف.

النقر على أيقونة البحث.

الانتظار قليلاً حتى يتم دخولك لصفحة البيانات المتعلقة بتفاصيل القضية .

كما وفرت الإمارة خدمة الاستعلام عن التعاميم للبحث الحالة الجنائية حيث يمكن الاتصال على رقم شرطة دبي: 901 من اجل الاستعلام عن طلبك أو بصورة إلكترونية عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected] أو عن طريق تبيت تطبيق شرطة دبي الذكي عبر شبكة الإنترنت لتسطيبه علي الجوال، كما يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لبدء الخدمة والذي يتطلب من المستعلم إدخال رقمه الموحد كما هو موضح لكم بالخطوات السابقة.

وفي ختام هذه المقالة قدمنا لكم متابعي موقع ثقفني الإخباري طريقة الاستعلام عن التعاميم في الإمارات، وذالك حتي يتمكن الجميع المستعلمين من معرفة التعميم على المقيم أو المواطن والتي تؤدي إلى منع من السفر بسبب خرق قوانين الأحوال الشخصية أو عدم تسديد ديون مستحقة أو غيرها من القضايا المتعلقة بالجرائم الجنائية التي تعيق التنقل خارج البلاد بكل سهولة وبدون أي مشكلات قد تمنعك من السفر.