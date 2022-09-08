النمسا: مواجهة الهجرة غير الشرعية تتطلب بنية تحتية معاصرة وحديثة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر، أن الإجراءات المتسقة ضد مافيا التهريب والهجرة غير الشرعية المرتبطة بها بشكل لا ينفصم، هى موضوعية أكثر من أى وقت مضى، وهذا يتطلب أيضا بنية تحتية معاصرة وحديثة.





وقال كارنر فى تصريحات له اليوم الخميس لدى تفقده الممر الحدودى فى برينر بولاية تيرول، إن مركز إدارة الحدود فى برينر سيكون مساهمة مهمة فى الضوابط الفعالة لمكافحة تهريب البشر والجريمة المنظمة فى المستقبل. وأضاف الوزير أنه يتم بناء مركز حديث للأمن وإدارة الحدود للاستخدام متعدد الوظائف على ممر برينر، من أجل التمكن من الاستجابة لمجموعة واسعة من التحديات بالإضافة إلى مهام الشرطة وحالات الأزمات وتبلغ تكاليفه حوالى 6.8 مليون يورو. وأكد الوزير أن مركز إدارة الحدود فى برينر يجب أن يساعد فى تنفيذ الإجراءات ضد مهربى البشر بشكل أكثر فعالية.

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