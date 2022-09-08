نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 64% رسمياً.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية 2022 موقع منظومة الامتحانات الليبية المحدث في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث قرابة 170000 ألف طالب وطالبة، عن موعد تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية للعام الدراسي 2022/2021، والتي كانت وزارة التربية والتعليم في ليبيا قد أعلنت أنها ستكون مطلع الشهر الجاري شهر سبتمبر، بعد أن أتمت كافة مراحل التصحيح والتدقيق للنتيجة حتى تخرج مطابقة للمستوى العام للطلاب، ولا يظلم أي طالب نتيجة أي خطأ في الرصد والتجميع، وكان السيد وزير التربية والتعليم الليبي / موسى المقريف، قد أعطى توجيهاته للجان المتخصصة في التصحيح أن تكون في صف الطلاب في عمليات التصحيح، والآن النتائج أصبحت جاهزة للعرض عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية الرسمية التابعة للوزارة.

أعتمد وزير التربية والتعليم الليبية نتيجة شهادة أتمام مرحلة التعليم الأساسي، وخلال الساعات القليلة القادمة سيتم رفعها عبر الموقع الرسمي لمنظومة الامتحانات، حتى يتمكن الطلاب من الدخول عليه بالرقم الإمتاني، والإطلاع على دراجاتهم لتنهي الوزارة حالة القلق لدى الطلاب من انتظار نتائجهم، وتشير التسريبات إلي أن النتيجة في حدود 60% كنسبة عامة للنجاح.

أعلن منذ لحظات نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية الدور الأول وكانت نتيجة النجاح العامة، كما توقعها المحللين 64% وهي نسبة جيدة ويمكن للجميع متابعة المؤتمر الآن، من خلال الدخول على قناة ليبيا التعليمية تردد 10815 عبر القمر الصناعي نايل سات، وجه وزير التربية والتعليم الليبي الشكر والتهنئة للطلاب الناجحين وتمنى لهم التوفيق في المستقبل.

موعد نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا

رسمياً ومن خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم الليبية على فيس بوك، تم إعلان موعد إعلان رفع النتيجة وهو الخميس القادم الموافق 8 سبتمبر 2022، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر المركز الوطني للأمتحانات، ودعت الوزارة كافة وسائل الإعلام الحضور لتغطية المؤتمر الصحفي الذي سيعقد لشرح تفاصيل النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية 2022

يمكن لجميع الطلاب الذين أدوا الامتحانات متابعة موقع منظومة الامتحانات، التابعة لوزارة التربية والتعليم الليبية، وكذالك متابعة قناة ليبيا التعليمية على التردد 12303 على القمر الصناعي المصري نايل سات أستقطاب H أفقي، والتي ستنقل المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النتيجة على الهواء مباشراً، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم شرح لعملية أستخراج النتائج لمرحلة أتمام التعليم الأساسي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية برقم القيد

أولاً الدخول على موقع منظومة الامتحانات الليبية الرسمي 161.47.21.187. تسجيل البيانات المطلوبة من الطلاب “رقم الجلوس/ رقم القيد”. النقر على عرض النتيجة ليتم إظهار تفاصيل النتيجة بالدرجات والنسب العامة للنجاح.

موقع منظومة الامتحانات الليبية

هو الموقع الرسمي الذي أنشأته وزارة التربية والتعليم الليبية، لتقدم من خلاله كافة الخدمات لمنسوبي الوزارة، فهو المشرف على الامتحانات في جميع المراحل السنية ويمكن من خلاله استخراج نتائج كافة المراحل، وتم عمل تحديثات كبيرة عليه في الفترة الأخيرة ليستوعب العدد الكبير من الطلاب الذين يدخلون عليه لمعرفة نتائجهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب والطالبات في عموم ليبيا بلغ 169148. مقسمين كما يلي عدد الطالبات 81 ألف و261 طالبة/ عدد الطلاب الذكور يبلغ 87 ألف و879. عدد اللجان الامتحانات تبلغ 1322 لجنة وعدد المراقبين على اللجان 2879. يبلغ عدد المعلمين وفق علاوة الحصة 19734 معلم وعدد المدارس في عموم ليبيا 4307. بدأ الامتحانات في جميع عموم ليبيا يوم 28 من الشهر الماضي شهر أغسطس.

وزارة التربية والتعليم الليبية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج شهادة مرحلة التعليم الأساسي، سوف تعلن في توقيت واحد لجميع المدن الليلية في الشرق والغرب في، ” طرابلس، بنغازي، مصراته، الزاوية، سبها، البيضاء، الخمس، زلتين، صبراته، الكفرة، القبة، الجوف، بني وليد، المرج، نالوت، رأس حسن، حرمان، تاجوراء، زوادة، الجميل، أوباري، ودان وكافة المدن والمحافظات الأخرى.

مؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية

في بيان صادر عن اللجنة المركزية للتقويم والقياس الليبية حول إحصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية، قالت أن نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية تبلغ 60%، وأشار وزير التربية والتعليم أنه من حق الطلاب المتشككين في نتائجهم تقديم طلب اعتراض ومراجعة للنتيجة، وسيتم دراسته ومن يثبت أحقيته سوف يحصل على حقه.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية للطلبة الدارسين في الخارج

أعلن وزير التربية والتعليم الليبي ومدير عام المركز الوطني للأمتحانات نتائج أمتحانات الدور الأول للشهادتين الثانوية العامة والشهادة الإعدادية للطلبة الدارسين في الخارج للعام الدراسي 2022/2021 فنتيجة الشهادة الإعدادية التي تقدم لها 834 طالب وطالبة في 28 دولة بلغت نسبة النجاح بها 79.94%، بينما تقدم للمرحلة الثانوية العامة 775 طالب وطالبة في 31 دولة بلغت نسبة النجاح بها 75.61%.

الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم الليبية

تشرف الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم على الدورة التدريبية لموظفي الوزارة حول الأرشفة الإلكترونية، والتي ستستمر لمدة 4 أيام وتستهدف موظفي الوزارة بديوان عام الوزارة وموظفي الإدارات، لرفع كفاءة الموظفين في الجوانب الإدارية، ويقدم الدورة نخبة من المدربين بالوزارة وسوف تكون هناك سلسلة من تلك الدورات في المستقبل.

موقع وزارة التربية والتعليم الليبية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عبقر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن ما يتم تداول عبر بعض المواقع الإلكترونية من تسريب لامتحان الشهادة الثانوية العامة الليبية غير صحيح وافتراء، وأكد مدير المركز الوطني للأمتحانات أننا لدينا من الشجاعة ما يجعلنا نعترف بالخطأ عندما يكون هناك أخطاء، وطالب اللببيين بالمساعدة في توفير الأمن في العملية التعليمية.

متابعي موقع ثقفني داخل الجمهورية العربية الليبية يسعدنا من خلال موقع ثقفني، تقديم المساعدة في استخراج نتائج شهادة أتمام مرحلة التعليم الأساسي، من خلال الرد على أستفساراتكم ومن يرغب في ترك بياناته لتقديم المساعدة في استخراج النتائج،ـ فنحن لن ندخر جهد في تقديم كل ما لدينا وما نستطيع، ومن المتوقع أن يكون هناك ضغط كبير على الموقع في الساعات الأولى لإعلان النتيجة.

أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم الليبية عن انتهاء أمتحانات الشهادة الثانوية العامة، والتي ثارت حولها العديد من الأخبار الكاذبة عن تسريبات في أوراق الامتحانات، وكان قد أدا الاختبارات نحو قرابة 113000 طالب وطالبة في عموم ليبيا، ووجهت الوزارة التهنئية للقائمين على الاختبارات في إنجاز هذه المهمة الشاقة وتمنت التوفيق للطلاب.

أستعدادات وزارة التربية والتعليم الليبية لعودة المدارس

بحث السيد وزير التربية والتعليم في الحكومة الليبية إقامة مهرجان العودة إلي المدارس للعام الدراسي القادم خلال الفترة من يوم 18 سبتمبر حتى يوم 20 من نفس الشهر، وأشار إلي أن فكرة إقامة المهرجان من قبل شركة ليبيا للخدمات الإعلامية التي تستهدف توفير المستلزمات المكتبية وكافة الاحتياجات المدرسية للطلاب.

تحديث اليوم الخميس: دقائق معدودة ويتم فتح رابط الإستعلام الإلكتروني عبر موقع منظومة الامتحانات، عقب نهاية المؤتمر الصحفي الذي سيعقد لشرح تفاصيل النتيجة ونسبة النجاح العامة وأسماء الطلاب الأوائل، وبعدها سوف يفعل الموقع أمام الطلبة للدخول وتسجيل بياناتهم وإستخراج النتائج في جميع المدن الليبية في الشرق والغرب على حد سواء فتابعونا.