نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تعديل معلومات المستخدم في ابشر 1444 وتغيير رقم الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تعديل معلومات المستخدم في ابشر 1444 وهو نظام إلكتروني يطبق على المقيمين والمواطنين لتسجيل بياناتهم ووثائقهم بما في ذلك الصور والتوقيعات ومن لديه وظيفة تسمح لك بتعديل معلومات جميع تطبيقاتك في نظام أبشر 1444 وهي مجانية ومتاحة لجميع المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية وطريقة مريحة وبسيطة وآمنة لتحرير المعلومات الشخصية على الإنترنت وعلى أجهزتك المحمولة.

طريقة تعديل معلومات المستخدم في ابشر 1444

معلوماتك الشخصية في نظام أبشر مهمة للأمان والخصوصية، ولكن هناك أوقات تريد فيها تغيير بياناتك الشخصية أو تحديد معلومات مستخدم جديدة فيما يلي بعض التعليمات حول كيفية تغيير معلومات المستخدم الخاصة بك في نظام أبشر 1444 إلكترونيًا، حيثيوفر لك أبشر إمكانية تعديل معلوماتك وبيانات المستخدم الخاصة بك. للقيام بذلك ، اتبع الخطوات التالية: قم بتوفير إعدادات حسابك وفقًا لاحتياجاتك واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

ادخل مباشرة إلى منصة أبشر

قم باختيار أبشر افراد.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق خيار الدخول.

لتعديل معلومات المستخدم إلكترونيًا ، اتبع الخطوات التالية: 1. انقر فوق “إدارة” في الشاشة الرئيسية ؛

انقر فوق “تفاصيل الحساب”؛ قم بالتمرير لأسفل وحدد “المستخدمون”

قم بالتمرير لأعلى وحدد “المستخدمون” قم بالتمرير لأسفل وحدد “المستخدمين”

حدد مستخدمًا وانقر فوق “تحرير” أدخل معلومات المستخدم الجديد وقم بالتأكيد بالضغط على “حفظ”.



طريقة تغيير رقم جوال المستخدم في أبشر 1444

توفر منصة أبشر العديد من الخدمات المتميزة ومنها خدمة تغيير عنوان المستخدم في منصة أبشر، وتغيير رقم الجوال عبر منصة أبشر، و يمكن للمواطن أو المقيم الاستفادة من جميع خدماتها من خلال تسجيل حساب له مرتبط بالعديد من بياناته ومنها رقم هاتفه عن طريق القيام بنفس الخطوات السابقة من خلال الدخول الي موقع ابشر الافراد ثم عمل الاتي: