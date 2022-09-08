نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معدلات القبول الموحد 2022 في الأردن.. الحد الادني للالتحاق بالكليات الأردنية العام الدراسي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الكثير من طلاب التوجيهي وخريجي الثانوية العامة 2022 بمعرفة معدلات القبول الموحد 2022 في الأردن، والتخصصات المتاحة في الجامعات الأردنية ليتمكنوا من التسجيل للعام الدراسي الجديد، وجدير بالذكر أنه كان طلاب الصف الثاني عشر قد انتهوا مؤخرا من تأدية الامتحانات النهائية لهذا العام الدراسي، كمل تم الإعلان الرسمي عن نتائج التوجيهي 2022، وبعد الإعلان عن معدلات ونسب المجاميع تستعد الجامعات الأردنية للإعلان عن معدلات القبول الموحد بها للعام الدراسي 2022-2023، والحدود الدنيا بها للمعدلات التنافسية على درجة البكالوريوس، وإليكم التفاصيل في التقرير التالي.

معدلات القبول الموحد 2022 في الأردن

كما جرت العادة تختلف معدلات القبول الموحد 2022 في الأردن من جامعة وأخرى وكذلك تختلف الحدود الدنيا حسب تخصصات الجامعة، حيث تضع كل جامعة في الأردن منظومة خاصة بها للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وفي سياق متصل اطلق المجلس الاعلى للتعليم العالي عبر موقعه الرسمي السياسة الجديدة التي يتم تطبيقها هذا العام لقبول الطلبة الأردنيين في مرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية للعام الجامعي 2022/2023.

مؤشرات القبول الموحد 2022 في الأردن

يتم التعرف على معدلات القبول الموحد 2022 في الأردن، وكذلك الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأردنية من خلال الدخول عبر موقع وحدة التنسيق واختيرا خانة معدلات القبول الموحد للجامعات الاردنية ومن ثم تظهر لكم المعدلات، وقد جاءت معدلات القبول بالجامعات العراقية على النحو التالي:

معدل القبول في كلية الطب 99.4 – 99.5.

كلية طب الأسنان 98.7.

كلية الصيدلة 97.8.

هندسة العمارة 97.7.

الهندسة المدنية 97 -97.3.

الهندسة الكهربائية 96.8.

الهندسة الكيميائية 96.8.

الهندسة الصناعية 97.3 -97.4.

هندسة الحاسوب 96.7 -98.1.

العلاج الطبيعي 96.7.

علوم السمع والنطق 95.7.

العلاج الوظيفي 95.6.

أنظمة المعلومات الحاسوبية 92.8 – 93.

الرياضيات 95.6.

الإنتاج الحيواني 87.

الكيمياء 93.7 -97.

اقتصاد الأعمال 94.6.

آداب اللغة الانجليزية 98.4.

اللغة الانجليزية التطبيقية 99.2.

اللغة الألمانية والانجليزية 97.6.

التاريخ 92.2.

معدلات القبول الموحد 2022 في الأردن جامعة ال البيت: