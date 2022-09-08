نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فتح” موقع نتيجة الإعدادية الليبية 2022 الدور الأول منظومة الامتحانات التربية الخميس 9/8 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا حديث بين الطلاب الذين أدوا أمتحانات الشهادة الإعدادية الليبية، سوى عن متى يفعل موقع نتيجة الإعدادية الليبية 2022، وهو ما أعلنته بصورة رسمية وزارة التربية والتعليم رسمياً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وقالت أن النتيجة سوف ترفع يوم الخميس القادم الموافق 8 سبتمبر في تمام العاشرة صباحاً، من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده السيد وزير التربية والتعليم الليبي موسى المقريف، وبعدها سوف ترفع عبر الموقع الرسمي منظومة الامتحانات الليبية حتى يتمكن الطلاب من الدخول عليه، وتسجيل بياناتهم المطلوبة والإستعلام عن النتيجة إلكترونياً.

تشير التسريبات الخارجة من وزارة التربية والتعليم الليبية أن نسبة النجاح العامة هذا العام سوف تكون أفضل من العام الماضي، وقال مصدر مسئول أن النتائج فور إعلانها سيتم فتح باب التقديم للتظلم على النتيجة أمام الطلبة المتضررين من نتائجهم، وأشار المصدر أن الوزارة ليس لها أي هدف سوى مصلحة الطلاب فقط، وأن أي طالب يثبت له حق نتيجة أي خطأ في الرصد سوف يتم إعطاءه حقه.

أعلن وزير التربية والتعليم الليبي نتيجة شهادة أتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الليبية الدور الأول، وجاءت نسبة النجاح العامة 64%، وهنأ السيد الوزير الطلاب الناجحين في المرحلة الإعدادية، ويمكن لجميع الطلاب متابعة المؤتمر الصحفي عبر قناة ليبيا التعليمية، على تردد 10815 على القمر نايل سات، والدخول الآن على موقع منظومة الامتحانات للإطلاع على النتيجة الآن.

موقع نتيجة الإعدادية الليبية 2022

كانت وزارة التربية قد دعت الإعلاميين والصحفيين الحضور إلي مقر المركز الوطني للامتحانات بحي الأندلس، لتغطية المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الوزير رفقة قيادات الوزارة وعلى رأسهم السيد مدير المركز الوطني للامتحانات / السيد أحمد مسعود، لشرح تفاصيل النتيجة وكانت الوزارة قد أعلنت نتائج الإعدادية الليبية للطلاب الدارسين في الخارج وجاءت نسبة النجاح العامة 79.94% وكان عددهم 834 طالب وطالبة موزعين في 28 دولة خارجية، وفيما يلي طريقة الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة.

طريقة الإستعلام عن نتيجة شهادة أتمام مرحلة التعليم الأساسي

الدخول على الموقع الإلكتروني لمنظومة الامتحانات الليبية 161.47.21.187. النقر على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الأول. تسجيل بيانات الطالب الاسم ورقم الجلوس ورقم القيد وكافة البيانات المطلوبة. النقر على إعلان النتيجة أو عرض النتيجة لتظهر تفاصيل النتائج.

موقع منظومة الامتحانات الليبية

في ظل بحث وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية الليبية على تطوير التعليم، قامت بإنشاء موقع منظومة الامتحانات الليبية وهو موقع رسمي تابع للوزارة، يتم من خلاله تقديم كافة الخدمات إلكترونياً من نتائج لكافة المراحل التعليمية، والعديد من الخدمات التابعة للوزارة للتيسير على الطلاب والمنتسبين للوزارة.

عداد تنازلي لموعد إعلان النتيجة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية 2022

يبلغ عدد الطلاب الذين أدوا أمتحان الإعدادية الليبية 169 ألف و148 طالب وطالبة.

عدد الطلاب الذكور 87 ألف و879 طالب بينما عدد الطالبات يبلغ 81 ألف 264 طالبة.

عدد اللجان الامتحانية التي أدا بها الطلاب الامتحانات 1322 لجنة وعدد المراقبين للامتحانات 2879.

بدأت الامتحانات للشهادة الإعدادية يوم 28 أغسطس الماضي ويبلغ عدد المدارس في عموم ليبيا 4307.

موقع وزارة التربية والتعليم الليبية

تعمل وزارة التربية والتعليم الليبية على تطوير المناهج التعليمية حتى تواكب التطور الكبير في العالم، لتخريج طالب قادر على مواكبة التطور العلمي والمنافسة في المحافل الدولية، تعاني الوزارة الآن من الوضع الأمني غير المستقر في جميع أنحاء ليبيا، مما أدى إلي توقف أمتحان الشهادة الثانوية العامة نتيجة تسريبات في الأوراق الأمتحانية، قبل أن تسيطر الوزارة على الوضع وتعيد ألامتحانات.

رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية 2022

مع متابعتنا الدقيقة لموقع منظومة الامتحانات الليبية الموقع الذي سيتم رفع النتائج من خلاله وجد أنه عند الدخول عليه الآن تجد رسالة مفادها “لا توجد نتائج للعرض الآن يرجى إعادة المحاولة بعد عرض النتائج” ومع دقات الساعة العاشرة وبدأ المؤتمر الصحفي لشرح تفاصيل النتيجة ورفع النتائج ستختفي هذه الرسالة ويمكن الإستعلام الإلكتروني بسهولة من النتيجة.

بث وقائع المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة عبر قناة ليبيا التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية أنها تدعوا جميع الصحفيين لتغطية مؤتمر إعلان النتيجة من مقر الوزارة، وأنها سوف تقوم ببث المؤتمر على موقع الوزارة علي فيس بوك، وكذالك سوف تقوم قناة ليبيا التعليمية بنقل وقائع المؤتمر على الهواء مباشراً، حتى يتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من متابعته في حينه ومعرفة تفاصيل النتيجة.