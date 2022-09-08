نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ليبيا بالرابط والخطوات الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ليبيا بالرابط والخطوات الآن التي تم الإعلان عنها رسمياً اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022، بعد حالة كبيرة من الترقب والانتظار الذي دام أكثر من 20 يوم، إلي أن أعلنت أول أمس الحكومة الليبية بيان رسمي بموعد ظهور نتائج الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2022، لهذا نكشف لكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني خطوات الاستعلام عن النتيجة النهائية للشهادة الإعدادية 2022.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ليبيا

أعلنت رسمياً وزارة التربية الليبية درجات شهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 الدور الأول، حيث يتمكن الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية عن طريق رقم الجلوس أو الاسم وفقا إلي الخطوات التالية:

الذهاب إلي موقع منظومة الامتحانات الليبية الرسمي. اختيار نتائج الشهادة الإعدادية 2022. كما يمكنكم اختيار مرحلة التعليم الأساسي. تسجيل رقم الجلوس المخصص لكل طالب أو طالبة. النقر على أيقونة عرض النتيجة. ثواني ويتم إظهار نتائج الشهادة الاعدادية الليبية للطالب أو الطالبة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 ليبيا

نوهت وزارة التربية والتعليم في ليبيا وفقا للبيان الصادر أمس، والموضح به بدء استعلام الطلاب والطالبات عن نتائج الشهادة الاعدادية في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت ليبيا، عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم أو من خلال التوجه إلى رابط نتيجة الشهادة الاعدادية المباشر.

موقع نتائج الشهادة الإعدادية الليبية 2022

يعد الموقع الرسمي لظهور نتائج الشهادة الإعدادية هو موقع منظومة الامتحانات الليبية imtihanat.com من خلاله تستطيع عزيزي الطالب الدخول والاطلاع على النتيجة عن طرق تسجيل رقم الجلوس ثم تسجيل رقم القيد ومن ثم في الختام الضغط على أيقونة عرض الدرجات، لحظة واحدة وتظهر جميع دراجات المواد الذي تمكن الطالب من حضورها.

نذكر جميع الأبناء والبنات طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية 2022، في حالة عدم التمكن من التعرف على النتيجة، ضع رقم جلوسك ورقم القيد في التعليقات أسفل هذا المقال وسنخبرك بالنتيجة النهائية مباشرة، هنا أسفل المقال وصلنا معكم لختام شرح نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ليبيا بالرابط والخطوات الآن.