نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2022 عبر موقع منظومة نتائج الامتحانات moe.gov.ly في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا ، يترق طلاب وطالبات التعليم الأساسي الصف التاسع في ليبيا موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الدور الأول عبر موقع منظومة الامتحانات وزارة التربية والتعليم الليبية moe.gov.ly، حيث كشفت مصادر مطلعة لوسائل الإعلام الليبية على الانتهاء التام من عملية تصحيح أوراق الاختبارات ولم يتبقى سوى مرحلة التدقيق الجيد في درجات الطلاب لكي يأخذ كل طالب حقه دون أي نقصان قبل تحديد الموعد الرسمي لرفعها على موقع نتائج الشهادة الاعدادية 2022، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا للاطلاع على نتائجكم بمجرد ظهورها رسميا مطلع نوفمبر القادم حسب الأخبار الواردة من وزارة التربية والتعليم.

اعنت وزارة التربية والتعليم في دولة ليبيا اليوم الخميس 08 سبتمبر 2022 على الساعة العاشرة والنصف صباحا. اِعتماد نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الصف التاسع للعام الدراسي 2021 – 2022م. حيث يمكن حاليا لكل طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة وبشكل إلكتروني دون عناء التنقل إلى المدارس والاطلاع على القوائم الاسمية للناجحين.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2022

كما هو معلوم سابقا في عام دراسي جديد يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية “نتائج امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي” في ليبيا من خلال مؤتمر صحفي سينعقد في مقر ديوان الوزارة بمنطقة الهاني بطرابلس، حيث تشير الأخبار الرائجة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الليبية إلى اقتراب موعد نشر نتائج الشهادة الاعدادية 2022، بعد انتهاء المعلمين والطواقم الإدارية واللجان الامتحانية التابعين لمنظومة الامتحانات من الانتهاء التام مع عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية لطلاب الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2021-2022 في وقتها المحدد.

نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا

عرف محرك بحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا عمليات بحث كثيرة عن رابط نتيجة الاعدادية 2022، حيث يسعى طلاب الصف التاسع وأوليائهم لمعرفة نتائجهم بشكل إلكتروني وبكل سهولة دون عناء التنقل خارج المنازل خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في مختلف مناطق الدولة الليبية وحفاظا على صحة وسلامة الطلاب وأوليائهم. ومن خلال الفقرة التالية سنتعرف على رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ليبيا

يستطيع كافة التلاميذ الشهادة الاعدادية في ليبيا بالمنطقة الغربية والشرقية والجنوبية. الحصول على نتائجهم برقم الجلوس والقيد للدور الأول والثاني. بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني منظومة نتائج الامتحانات. الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم الليبية للاستعلام على نتائج الطلاب في مختلف المراحل التعليمية. ولمعرفة النتائج يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على نتائج الامتحانات للشهادة الاعدادية او الولج على وزارة التربية والتعليم في ليبيا النقر على نتيجة الشهادة الاعدادية كتابة رقم الجلوس أو رقم القيد ثم النقر على عرض النتائج وسوف تظهر نتيجتك أمامك

كما يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 في ليبيا عبر موقع نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي. للعام الدراسي 2020 / 2021 http://161.47.21.187/finalresults/ التابع لوزارة التربية والتعليم الليبية بالولوج اليه وكتابة كافة البيانات الخصة بالطالب من رقم الجلوس ورقم الاكتتاب والنقل بكل سهولة على عبارة عرض النتائج مع إمكانية طبع كشف النقاط الخاص بالطالب.

موقع منظومة نتائج الامتحانات 2022

لحد الساعة لم تعلن وزارة التربية والتعليم الليبية عن نتائج الشهادة الاعدادية 2022، ويزداد القلق والتوتر بين الطلاب واوليائهم بعد تأخر صدور النتائج إلا ان مصادر من داخل الوزارة اكدت لوسائل اعلام ليبية على ان موعد نشر نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 في ليبيا سيكون مطلع نوفمبر القادم وبدورنا نحن في موقع ثقفني الاخباري سننشر ونبلغ متابعينا الكرام كل ما هو جديد بخصوص الموعد الرسمي لظهور النتائج.

من المنتظر ان تعلن وزارة التربية والتعليم في دولة ليبيا عبر مدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ “السيد أحمد مسعود”. عن الاحصائيات الأولية الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021– 2022. حيث حسب التقديرات الاولية والاخبار الوادة في مختلف المواقع الاخبارية الليبية فإن نسبة نجاح طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدول الأول ستكون مرتفعة في انتظار ظهور النتائج بشكل رسمي.

تحديث: رغم مرور العديد من الأيام على الانتهاء التام من امتحانات الشهادة الاعدادية الدور الأول من العام الدراسي الحالي 2021-2022. إلى ان الوزارة لم تعلن عن النتائج لحد الساعة. لكن فيه أخبار متداولة بكثرة تؤكد قرب صدور النتائج على مستوى كافة التراب الليبي من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب وسنطلعكم على كل ما هو جديد بمجرد ورود ذلك.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل على الطريقة التي يمكن من خلالها كافة طلاب وطالبات الصف التاسع شهادة التعليم الأساسي في ليبيا الاستعلام عن نتائجهم بشكل الكتروني وبكل يسر كما نقلنا لكم جميع الاخبار الواردة على وسائل الاعلام الليبية بخصوص موعد نشر النتائج وكذلك رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2022.