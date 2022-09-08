نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2022 برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2022، يترقب طلبة وطالبات الاعدادية في ليبيا معرفة نتيجة الدور الأول من الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الجاري 2022، حيث عقدت وزارة التربية والتعليم في ليبيا منذ قليل مؤتمر صحفياً على الهواء مباشرة، تم فيه الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا الدور الأول للعام الجاري 2022، حيث بلغت نسبة النجاح في إعدادية ليبيا لهذا العام نحو 64%، ويمكن للطلبة والطالبات الآن معرفة النتيجة من خلال الرابط الذي حدده منظومة الامتحانات والنتائج في ليبيا، والمسئول عن الامتحانات والنتائج هناك.

كيفية الحصول نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2022 برقم الجلوس؟

وأشار مدير المركز الوطني للامتحانات، بأن المركز قد انتهي من إتمام عملية العد والفرز لأوراق الإجابة الخاصة بالطلبة والطالبات وذلك من خلال اللجان المشكلة، مضيفاً بأن عملية تصحيح أوراق إجابات الطلاب داخل المركز تتم على ثلاث مراحل وذلك حتي يحصل كل طالب على حقه كاملاً.

وأوضح بأن عملية العد والفرز لأوراق إجابات الطلاب تهدف إلى التحقق من أوراق الإجابة، ثم تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة المسح الضوئي لكل أوراق الإجابات، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة جمع درجات الطلاب مع درجات أعمال السنة، ثم يتم بعد ذلك اعتماد النتيجة تمهيداً لإعلانها للطلبة والطالبات في كل المحافظات الليبية.

ويمكن للطلبة والطالبات في إعدادية ليبيا 2022 الحصول على النتائج وذلك عبر إتباع الخطوات الآتية:-

وفي ذات السياق قال مصدر مطلع في المركز الوطني للامتحانات في ليبيا، بأن المركز يقوم بمعالجة النواقص في أوراق إجابات الطلاب بعد الانتهاء من عملية الفرز، خاصة الأوراق التي حصل لها تشوه بالمياه، وأنه قد تم إعطاء وقت محدد لكل المدارس من أجل الانتهاء من إدخال درجات أعمال السنة، والامتحان النهائي لمادة الحاسوب والكتابة خلال وقت معين.

وقد حمل المركز الوطني للامتحانات كل المدارس المتأخرة المسئولية المترتبة على التأخير في عملية إدخال البيانات، حيث أنها تؤدي إلى تأخر عملية إعلان النتائج للطلبة والطالبات.

هذا ويمكن لجميع الطلبة والطالبات في الشهادة الاعدادية ، الاعتماد عليها في معرفة النتائج من خلال ترك تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس، حيث أننا سوف نقوم بمتابعة أخر الأخبار الخاصة بعملية إعلان النتائج للطلبة والطالبات، وسوف نقوم بإعلان الطالب بنتيجته فور الانتهاء من اعتماد النتائج.

مع أطيب التمنيات لجميع الطلبة والطالبات في إعدادية ليبيا بالتوفيق والنجاح والحصول على أعلي الدرجات.