نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع مديرية البعثات تقديم طلبات البعثات الخارجية 2023/2022 وزارة التعليم العالي الأردن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية عن تفعيل رابط تقديم طلبات البعثات الخارجية للعام الدراسي الجديد 2023/2022، وقاتلت أن التسجيل سوف يكون إلكتروني من خلال موقع مديرية البعثات التابع لها، كما هو متبع خلال السنوات الماضية ودعت الطلاب الناجحين في شهادة الثانوية العامة، والمنطبق عليهم الشروط الدخول على الموقع الآن وتسجيل بياناتهم بدقة، ومراجعتاها والتأكد من كافة البيانات المسجلة أنها مطابقة لبيانات الجهات المعنية، حتى لا يتم أستبعاد مقدم الطلب حال وود بيانات غير دقيقة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد دعت الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والذين حققوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات لأول مرة في الدورتين الصيفية 2022، والدورة التكميلية للعام الماضي 2021 في الفرع العلمي والفرع العلمي الحقل الطبي، وكذالك الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج العام الدراسي الحالي فقط 2022، والحاصلين على معدل 85% التسجيل للحصول على فرصة الدراسة في الخارج، في إحدى الدول التي ترتبط المملكة معها باتفاقيات في هذا الشأن.

رابط تقديم طلبات البعثات الخارجية

الدخول على موقع مديرية البعثات dsamohe.gov.jo .

. تسجيل البيانات المطلوبة من الطالب ويجب تحري الدقة في البيانات المسجلة.

مراجعة البيانات ثم النقر على حفظ البيانات وإرسال الطلب.

متابعة موقع مديرية البعثات لمعرفة نتيجة الطلب المقدم لإستكمال الإجراءات وتقديم المستندات.

موعد تقديم الطلبات

يتم تقديم الطلبات بداية من اليوم الخميس الموافق 2022/09/08، ويستمر الموقع مفتوح حتى يوم الإثنين القادم حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

موقع مديرية البعثات الأردني

بعد تقديم الطلبات يتم انتظار نتائج التقديم والتي تتم بطريقة إلكترونية شفافة، بناء على بيانات تم تغذية الحاسب الألي بها وبناء عليه من تنطبق عليه المعايير يتم اختياره، وإعلان أسمع ومن ثم عليه إحضار المستندات التالية ” صورة معتمدة من شهادة الثانوية العامة باللغة العربية/ كفالة عدلية بقيمة 4000 دينار/ صورة من شهادة الميلاد/ شهادة عدم محكوميه/ عدد 4 صور شخصية/ تقرير التعهد المرفق/ تقرير اللجان الطبية بخلوه من الأمراض/ صورة من جواز السفر”.

تقديم طلبات البعثات الخارجية 2023/2022

نبهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الراغبين في التقديم لمعرفة التعليمات التالية.

الإطلاع على تفاصيل المنح الدراسية والبعثات جيداً عبر موقع مديرية البعثات. يعتمد معدل الثانوية العامة الألوية الجغرافية وعددها 51 لواء، والألوية الاعتبارية وعددها 3. تم توزيع أعداد المنح الدراسية لكل لواء على حسب الأهمية النسبية لعدد الطلبة الحاصلين على معدل 85%. تقديم كافة الوثائق المطلوبة بعد عملية الترشيح. سوف يتم إعلان الطلبة المرشحين للبعثات الخارجية بعد اعتماد نتيجة القبول الموحد. في حالة أن الطالب المتقدم تم قبول طلبه أو تم رفضه لن يسمح له بالتقديم مرة أخرى. يتحمل الطالب المسئولية الكاملة عن دقة وصحة البيانات المسجلة في طلب التقديم. التقديم من خلال الحاسوب وليس عن طريق الهاتف النقال.

نتيجة تقديم طلبات البعثات الخارجية الأردن

كما أشرنا في المقال فأن النتيجة سوف تعلن عقب اعتماد نتيجة القبول الموحد من خلال موقع مديرية البعثات الأردنية ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم النتائج فور إعلانها.