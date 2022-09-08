نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي بالخطوات بطريقة رسمية PUBG MOBILE UC في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي بالخطوات يستغرق بعض الوقت، حيث يقوم اللاعب بالدخول على أي من المواقع أو التطبيقات المنشأة بهدف شحن الشدات للعبة ببجي التي استطاعت أن تجلب إليها عدد لا حصر له من الأفراد من كافة الدول العربية والأجنبية، الأمر الذي زاد من شهرتها وأصبحت مستخدمة من قبل هذا الكم من الأفراد. كل من يسمع أو يعرف هذه اللعبة لا يستطيع مقاومتها بل يقوم على الفور بتحميلها على جهازك والبدء في اللعب، فمن خلال اللعب يتعرف اللاعب على كل ما يتعلق باللعبة.

شحن شدات ببجي بالخطوات

نظرًا لأن هناك طرق مختلفة يمكن للاعب شراء الشدات من خلالها الآن سوف نوضح خطوات شحن شدات ببجي حيث:

زيارة متجر بلاي Google play وهو متاح على أجهزة الأندرويد، أو APPle store المتاح على أجهزة الأيفون.

تنزيل تطبيق يسمى Google opinion rewards.

بعد الانتهاء من تثبيت التطبيق يجب فتحه.

التوجه إلى استطلاعات الرأي للإجابة عليها، ومن ثم كسب عدد من النقاط التي يتم تغييرها إلى شدات من أجل شحن لعبة ببجي موبايل.

الانتقال إلى اللعبة والبحث عن uc purchase وفتحها.

توضيح قيمة الرصيد المتاح على جوجل بلاي والذي سوف يتم خصم ثمن الشدات منه.

شحن شدات ببجي من codashop بالخطوات

Codashop هو أسرع موقع شحن شدات ببجي ولكن يحتاج من اللاعب القيام بهذه الخطوات:

الدخول على codashop.com المنشأ من أجل شحن شدات ببجي .

. التوجه إلى الأيقونة المدون عليها “تحديد القسيمة”.

ثم التوجه إلى أيقونة “تحديد طريقة الدفع”.

عندها سوف يظهر أمامك عدة اختيارات لنظام الدفع، والوسائل التي يمكن الدفع بها.

فهذا الموقع تحديدًا يسمح بالتعامل مع (فودافون، ميزة، أورانج، ممكن، بالإضافة إلى فوري).

خطوات شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي

هنا سوف يستخدم اللاعب موقع شحن شدات ببجي الرسمي وسوف يقوم بعمل الخطوات الآتية بدقة حيث:

يحتاج إلى الذهاب إلى موقع midasbuy.

ثم الاتجاه ناحية القائمة الخاصة بالدولة المتاحة داخل الصفحة الرئيسية.

يجب عليه تنشيط الدولة التي يسكن فيها.

التوجه إلى المربع المكتوب عليه “انطلق” للضغط عليه.

لابد من توضيح نوع الشدات المطلوبة.

مع مراعاة كتابة الأرقام الخاصة بالأيدي العائدة للاعب.

تحديد حالة الدفع التي سيتم استخدامها في السداد.

متابعة باقي التعليمات المتعلقة بالشحن.

شحن شدات ببجي باستخدام الرصيد

يمكن شراء شدات ببجي عن طريق الرصيد وذلك عن طريق بعض الخطوات المتمثلة في الآتي: