برئاسة هاريس.. وفد أمريكى يشارك فى تشييع جنازة شينزو آبى باليابان

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض أنه تقرر قيام كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن بجولة إلى اليابان وكوريا الجنوبية فى الفترة من 25 إلى 29 من شهر سبتمبر الجارى؛ لتأكيد قوة تحالفات واشنطن مع طوكيو وسول.





وذكر البيت الأبيض فى بيان نشره عبر موقعه الإلكترونى اليوم الخميس، أن هاريس ترأس وفدا رئاسيا إلى اليابان نيابة عن بايدن لحضور الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى، مضيفا أن الزيارة تعد تكريما لإرث آبى وتؤكد أهمية قيادته فى مناصرة التحالف بين الولايات المتحدة واليابان ودفع منطقة المحيطين الهندى والهادئ بحرية وانفتاح. وأضاف أنه من المقرر أن تلتقى هاريس خلال جولتها إلى طوكيو وسول كبار المسؤولين الحكوميين وممثلى المجتمع المدنى فى سلسلة من الاجتماعات لتأكيد التزام واشنطن الدائم بحرية وفتح منطقة المحيطين الهندى والهادئ والمصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة فى المنطقة وحول العالم.

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