نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل سعر ومواصفات هواتف آيفون iPhone 14 والحجز المسبق بتاريخ 9 سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات آيفون iPhone 14 ، عقدت شركة آبل الأمريكية مؤتمراً موسعاً مساء أمس الأربعاء الموافق 7-9-2022، وذلك بهدف الكشف عن مواصفات آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس عائلة iPhone 14 ، والتي بات الكثير من مستخدمي منتجات الشركة الأمريكية يريدون التوصل إلى معرفة كافة التفاصيل بخصوص سعر ومواصفات آيفون iPhone 14 Pro، وiPhone 14 Pro Max. وهو ما نتطرق لرصده عبر هذا المقال.

سعر ومواصفات آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس

سعر ومواصفات آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس ،انطلق المؤتمر السنوي لشركة آبل الأمريكية تحت عنوان أبعد بكثير، حيث جاءت الشركة بتصميم أكثر من رائع لهاتفي آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس. فقد أوضحت الشركة أنها قامت بتحديث التصميم على الكاميرا الأمامية للهاتف الذي يسمح بتخزين معلومات وبيانات، وذلك يخص هاتف آيفون 14 برو.

كما أكدت شركة آبل، أن هاتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس تأتيان بشاشات أكثر تطوراً من أي وقت سابق، فقد عملت الشركة على التحديث من مميزات الهاتفين من حيث الشاشات والبطارية والكاميرا الأمامية والخلفية، وهذا ما سنتعرف عليه معكم من خلال ما نقدمه عن سعر ومواصفات مواصفات آيفون iPhone 14 Pro، وiPhone 14 Pro Max.

هاتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس

وبخلاف إطلاق هاتفي آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس ، فقد أعلنت شركة آبل الأمريكية عن طرح ثلاثة سماعات آبل جديدة بالإضافة إلى ساعة آبل الجديدة ذات المواصفات العالية الجودة. والتي تأتي ضمن الحدث الكبير والتحديث الكبير داخل النظام الخاص بها، كذلك سماعة آبل التي لم يتم توضيح مميزاتها حتى اللحظة، لكن من المؤكد أن تكون مثلما أوضحت الشكة بخصوص عنوان المؤتمر أبعد بكثير.

والجدير بالذكر أن هناك بعض الأشخاص قد انتقدوا شركة آبل الامريكية خلال الفترة الأخيرة لعزمها على عدم إزالة النوتش أي الجزء الأسود أعلى الشاشة والذي يضم الكاميرا وسنسور الحماية. ولكن سرعان ما استجابت الشركة لهذه الانتقادات وقررت الاستغناء فعليا عن النوتش وقامت بتحويل النوتش لتحفة فنية رفيعة المستوى، والتي من المتوقع أن تكون سبباً رئيسياً في كثرة مبيعات تلك الهواتف.

سعر آيفون 14 iPhone

بخصوص سعر هواتف آيفون 14 ، فقد تناقلت العديد من المواقع الإلكترونية وبعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي أسعار هاتف آيفون 14, آيفون 14 بلس, آيفون 14 برو, آيفون 14 برو ماكس. والتي تعد تقريبية إلى أن يتم الإعلان رسمياً عن الأسعار النهائية لسلسلة هواتف آبل.

iPhone 14 : يبدأ بـ 799 دولار.

iPhone 14 Plus : يبدأ بـ 899 دولار

iPhone 14 Pro: يبدأ بـ 999 دولار

iPhone 14 Pro Max: يبدأ بـ 1099 دولار

مواصفات آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس

أما عن مواصفات آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس ، سوف نرفق لكم أدناه عدد من الصور التي ستوضح كافة التفاصيل والمميزات وما يخص مواصفات مواصفات آيفون iPhone 14 Pro، وiPhone 14 Pro Max ، وذلك نقلاً كما جاء خلال المؤتمر السنوي الصحفي الموسع بحضور مجموعة كبيرة من الإعلاميين من أنحاء العالم وبعض الأشخاص المهتمين بمنتجات شركة آبل الأمريكية وعدد من مسؤولي الشركة.

والآن نستعرض معكم مواصفات آيفون 14, آيفون 14 برو, آيفون 14 برو ماكس, آيفون 14 بلس ، كما ذكرنا من خلال وضع صور توضيحية تحتوي على كافة التفاصيل.

وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقال الذي سعينا من خلالة إلى تقديم ورصد كافة التفاصيل عن سعر ومواصفات هواتف آيفون 14 iPhone ، وسوف نعمل على تقديم المزيد من أهم وأخر الأخبار فيما يخص سلسلة هواتف آيفون 14 ، وذلك من خلال تحديث مستمر أو من خلال تقارير أخرى متتالية.