نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آبل تصدر هاتفها الجديد “آيفون 14” تعرف على مواصفاته ومميزاته وسعره في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين عن هاتف آيفون 14 الجديد الذي قامت شركة آبل بالإعلان عنه بالأمس الأربعاء 7 سبتمبر خلال مؤتمر إفتراضي تم بثه على مواقع التواصل الإجتماعي من مسرح ستيف جوبز بالمقر الرئيسي للشركة، وقد أصدرت شركة “آبل” هاتفي “آيفون 14″ و”آيفون 14 +” بميزات حصرية تُشجع الجمهور على إقتنائه ومن أبرز هذه المميزات التي لاقت استحسان الكثير إمكانية التراسل من خلال الأقمار الصناعية في حالة فقدان الشبكة بالإضافة إلى كاميرا بجودة فائقة وأداء عالي، ومن الجدير بالذكر أن الشركة قامت بالإعلان عن السعر الخاص بهذه الإصدارات حيث أن سعر هاتف “آيفون 14” يبدأ من 799 دولار أما هاتف “آيفون 14+” يبدأ من 899 دولار بينما “آيفون 14 برو” سيبدأ من 999 دولار، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم سعر ومواصفات إصدارات آبل الجديدة آيفون 14 وآيفون 14+ وآيفون 14 برو في إطار إهتمامنا في موقعنا بمتابعتكم بأبرز الأخبار التقنية في العالم، فتابعونا.

مميزات هاتف آيفون 14

يتميز هاتف شركة آبل الجديد آيفون 14 بالعديد من المييزات التي تجعله أحد أكثر الهواتف التي ينتظرها الملايين حول العالم، ونوضح لكم أبرز هذه المميزات في النقاط التالية:

يتمتع هاتف آيفون 14 بنفس التصميم لهاتف آيفون 13 فهو يتميز بحواف ألمونية مسطحة متوفرة بعدة ألوان الأحمر والأبيض والأسود والبنفسجي والأزرق.

له نفس المعالج A15 Bionic للآيفون السابق.

يتمتع بشاشة 6.1 بوصة تحميها طبقة من Ceramic Shield.

الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعدل IP68.

يدعم الهاتف الإتصال بالطوارىء خلال الأقمار الصناعية ولكن للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا فقط.

ويدعم الهاتف أيضاً إكتشاف حوادث السيارات والإتصال بالطوارىء بشكل تلقائي.

بالنسبة للبطارية فقد جاء الهاتف بواحدة توفر للمستخدم استخدام يصل إلى 20 ساعة بالإضافة إلى شاحن لاسلكي سريع لإعادة شحن البطارية في أسرع وقت ممكن.

يأتي الهاتف بنظام iOS 16 بمميزات جديدة خاصة فيما يتعلق بشاشة القفل.

يتمتع الهاتف بكاميرا رئيسية تصل دقتها إلى 12 ميجا بيكسل معدومة بميزة التثبيت البصري وكاميرا أمامية تدعم التركيز التلقائي بجانب فلاش عالي الجودة.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس.

مواصفات هاتف iPhone 14

نوضح لكم الآن كافة التفاصيل والمواصفات الخاصة بهاتف آبل الجديد iphone 14، ونوضح لكم أبرز المواصفات التي جاء بها الهاتف كالتالي:

الهاتف مصنوع من الألومنيوم مع جهة خلفية من الزجاج وشاشة محمية بطبقة من Ceramic Shield.

يتمتع الهاتف بوزن 172 جرام وسمك 7.8 ملم.

يدعم الهاتف بصمة الوجه ويقاوم الماء والغبار.

يأتي بألوان مختلفة مثل الأحمر والأبيض والأسود والبنفسجي والأزرق.

مقياس الشاشة 6.1 بوصة وأبعاد 20:9 بدقة 2532 × 1170 بكسل FHD وتردد 60 هرتز وسطوع800 نيتس والأقصى حتى 1200 نيتس.

المعالج A15 Bionic ونظام تشغيل iOS 16.

يتمتع بذاكرة تخزينية تصل إلى 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

يأتي بكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة ƒ/1.5 لديها ميزة التركيز التلقائي والتثبيت البصري وكاميرا UltraWide بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة ƒ/2.4 لديها ميزة التقريب الرقمي حتى 5x والتصغير البصري حتى 2x أما الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة ƒ/1.9 بميزة التركيز التلقائي، ويُمكنك إستخدام الكاميرا لتسجيل فيديو بجودة 4k.

بطارية تدوم ل 20 ساعة إستخدام وشحن لاسلكي يدعم الشواحن التقليدية بقدرة 7.5 واط وشواحن MagSafe أسرع بقدرة 15 واط

يدعم الهاتف الجيل الخامس وتشغيل خطين ويدعم واي فاي 6 وبلوتوث 5.3 ويدعم NFC ومستشعر IR.

ويُمكنكم زيارة الموقع الرسمي لشركة آبل لمعرفة كافة التفاصيل فقط قم بالضغط على الرابظ المظلل.

مميزات iOS 16 لمستخدمي ايفون 14

قامت شركة آبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين بالإعلان عن مميزات iOS 16، وهو الإصدار الذي يتمتع به هاتف آيفون 14، ويأتي بمميزات عديدة أبرزها تغييرات كبيرة على شاشة القفل أهمها إمكانية معاينة المعلومات مثل الخلفية والوقت والتاريخ بدون الإضطرار لفتح الشاشة، ويأتي أيضاً بتطبيق الصحة وتطبيق اللياقة البدنية لجميع المستخدمين.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا والذ تطرقنا فيه معكم للحديث عن كافة التفاصيل التي تخص هاتف شركة آبل الجديد وسعره ومواصفته ومميزاته، ويُمكنكم الآن مراسلتنا والتواصل معنا والإستفسار عن أي شىء يخص هذا الموضوع الهام فقط اترك سؤالك بالتعليقات بالأسفل وسنقوم بالرد عليكم فوراً