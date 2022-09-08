نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معدلات القبول الموحد 2022 في الأردن ورابط تسجيل الرغبات إلكترونياً admhec.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة معدلات القبول الموحد 2022 في الأردن، بعد الانتهاء من تأدية امتحانات التوجيهي وظهور نتائج الطلاب بشكل رسمي بدأت عمليات البحث تتزايد حول معدلات القبول الموحد 2022 في الأردن، ليتعرفوا على الجامعات والكليات المتاحة لهم وفقا لمجاميعهم، وفي التقرير التالي نرصد لكم أهم التفاصيل.

معدلات القبول الموحد 2022 في الأردن

بدأ الطلاب يكثفون البحث عن رابط التنسيق ومعدلات القبول الموحد 2022 في الأردن بعد إعلان نتائج الطلاب من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية، وذلك من خلال الاتصال بوحدة تنسيق القبول لجميع الجامعات في الأردن ، مما يسمح للطلاب الناجحين في المدارس الثانوية الالتحاق بأي مجالات يرون أنها ضرورية لتحقيق أهدافهم، وقد تم بالفعل فتح وتفعيل رابط التنسيق الالكتروني لبدء استقبال رغبات الطلاب.

تعرف على معدلات القبول الموحد 2022 في الأردن

لا شك أنه تختلف معدلات القبول الموحد 2022 من جامعة إلى أخرى ، فضلاً عن الحد الأدنى للمعدل التنافسي للحصول على شهادات البكالوريوس ،كما تعتمد كذلك على التخصص في كل جامعة ، حيث تحدد كل جامعة نظامًا جديدًا خاص بها كل عام للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل الأردني.

مؤشرات معدلات القبول الموحد 2022 في الأردن

أعلن مجلس التعليم العالي عبر موقع الوزارة الرسمي عن سياسة جديدة في معدلات القبول الموحد 2022 في الأردن لقبول الطلاب على مستوى، وقد نوه المجلس على ضرورة زيارة الموقع للتعرف غلى آليات السياسة الجديدة المتبعة، وجاءت مؤشرات معدلات القبول الموحد 2022 في الأردن، على النحو التالي:

معدلات القبول في جامعة ال البيت 2022.

هندسة المساحة ورسم الخرائط 80.15.

الهندسة المدنية 80.10.

هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة 83.20.

نظم المعلومات الحاسوبية 76.05.2020.

علوم الحاسب الآلي 78.35.

علوم البيانات والذكاء الاصطناعي 78.50.0000.

الفيزياء 71.15.

الرياضيات 74.75.

علوم الأرض والبيئة التطبيقية 66.65.

الكيمياء 74.60.0000.

علوم الحياة 75.30.

إدارة الأعمال 77.10.

محاسبة 79.15.

المالية والمصرفية 74.95.000.

العلوم السياسية 75.50.

اللغة العربية وآدابها 82.10.

اللغة وآدابها / فرنسي-انجليزي 78.55.0000.

الأسبانية – الإنجليزية 81.65.0000.

التاريخ 78.85.

مدرس صف / اناث 77.05.2020.

القانون 87.15.

الفقه وأصوله 75.95.

مصدر الدين 75.40.000.

وجدير بالذكر انه يمكن لجميع الطلاب تسجيل الرغبات الخاصة بهم من خلال موقع وحدة تنسيق القبول الموحد في الاردن، وذلك عن طريق الدخول الي الموقع والقيام بملئ البيانات بالاسم والرقم القومي وغيرها، ومن ثم البدء في ملئ الرغبات حسب الاولويات وعند الانتهاء الضغط علي زر “تسجيل البيانات”.