نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة الازهر نتيجة الدور الثاني || رابط استخراج نتائج الطلاب برقم الجلوس إلكترونياَ في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت في الفترة الأخيرة معدلات البحث حول بوابة الازهر نتيجة الدور الثاني، حيث رغبة الكثير من أولياء الأمور وطلاب وطالبات العاهد الأزهرية الاستعلام عن نتائجهم، وذلك بعد ما أعلنت مشيخة الأزهر الانتهاء من أعمال الفرز والتصحيح لأوراق الامتحانات، ورصد درجات الطلاب، واعتماد الدكتور محمد الضويني، لنتيجة الدور الثاني 2022 للثانوية الأزهرية.

نتيجة الشهادة الأزهرية الدور الثاني 2022

تتصدر بوابة الازهر نتيجة الدور الثاني اهتمامات الكثيرين، وقطاع عريض من طلاب المعاهد الأزهرية وأولياء الأمور، وذلك للاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022، وذلك عقب اعتماد الدكتور محمد الضويني، لنتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية بشعبتيها (العلمي – الأدبي)، والشعبة الإسلامية، وكذا معاهد فلسطين الأزهرية، وذلك للعام الدراسي 2021-2022م.

وبلغت نسب النجاح بين الطلاب والطالبات في الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي 62.20%، بينما بلغت نسبة نجاح القسم الأدبي 66.31%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 64.80%، من إجمالي عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات وعددهم 61280 طالب وطالبة، وحضر منهم 57645 طالب وطالبة، بينما بلغت النسبة العام للنجاح بالمعاهد الأزهرية بفلسطين 93.06%، من إجمالي العدد المتقدم للامتحانات، و100% لنتيجة الشعبة الإسلامية.

رابط نتيجة الشهادة الأزهرية الدور الثاني 2022

ننشر لكم رابط بوابة الازهر نتيجة الدور الثاني 2022، الذي وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة عليها، وفي نفس السياق قدم الدكتور الضويني، التهنئة للطلاب الناجحين، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في الحياة المستقبلية، كما وجه الشكر للقائمية على العملية التعليمية ودورهم في نجاح منظومة الامتحانات بشكل كبير، مؤكداً أنه يمكن من خلال بوابة الأزهر الالكترونية وذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الالكترونية .

. اختيار تبويب نتائج الدور الثاني 2022.

كتابة البيانات الخاصة بالطالب للاستعلام عن النتيجة.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على زر الاستعلام.

ويحصل طلاب الدور الثاني على نصف الدرجات في كافة المواد الدراسية، باستثناء حالات معينة إذا تقدم الطالب باعتذار رسمي عن أداء امتحانات الدور الأول نظراً لظروف قهرية تعرض لها الطالب أو أحد الأقرباء من الدرجة الأولى، فهذه هي الحالة الوحيدة التي تسمح للطالب حصوله على درجاته كاملة بنتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني.