نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف ابل الجديد iphone 14 مواصفاته وأسعاره ومميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف ابل الجديد iphone 14، هو من اهم الهواتف الذكية التي تنتجها شركة ابل العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الهاتف يمتلك الكثير من الاماكنيات والمميزات العملاقة التي تلاقى إعجاب الكثيرين في جميع دول العالم، ويعتبر هاتف ابل الجديد أيفون 14 من السلاسل الأغلى التي تقدم مواصفات ومميزات كبيره والجميع هناك يتساءل عن موعد إصدار هذا النوع الجديد خصوصا من محبي هواتف iphone على مستوى العالم، وهناك مجموعه من سلاسل الايفون الجديدة ولكن هنا سنتحدث عن هواتف ابل الجديد iphone 14، هذا النوع من الهواتف لا يوجد هاتف اخر تم إصدارة بهذه الإمكانيات الكبيرة ولهذا يعتبر هاتف أيفون من اهم واكبر الهواتف في العالم من حيث الإمكانيات وهو الأغلى أيضا، هاتف أيفون 14 يأتي كأفضل هاتف ذكى في سلسلة Apple لعام 2022 وبه الكثير من المميزات وهو النسخة الأغلى من سلسلة أيفون من حيث الأداء والمواصفات والسعر.

هاتف ابل الجديد iphone 14

شركة ابل العالمية عرضت هاتف ابل الجديد 14 iphone تتضمن به عدد من المميزات ابرزها أتاحه التراسل من خلال الأقمار الصناعية في حالة الطوارئ عند تعزر شبكة الإرسال المحلية، ويمكن أن تتصل هوائيات هذه النوعية من الهواتف بتردد الأقمار الصناعية، وأيضا شركة ابل العالمية أضافت تحسينات على أداء الكاميرا الخاصة بالهاتف الذكي، كل هذه الإمكانيات تمت أضافتها في هاتف ابل 14 iphone الذي ينتظر نزوله في الأسواق العالمية كل محبي هواتف أيفون على مستوى العالم، نرجع بخصوص الرسائل حيث أن شركة ابل العالمية قالت أن الأمر قد يستغرق 15 ثانيه لإرسال رسالة ويمكن أيضا استخدام تطبيق Find My من اجل مشاركة الموقع وهو مجاني طول العامين القادمين من خلال سلسلة iPhone 14.

كاميرا هاتف ابل الجديد iphone 14

هاتف ابل الجديد iphone 14 به كاميرا رئيسيه هي الأفضل على مستوى الهواتف حيث هي كاميرا واسعه للغايه بدقه 12 ميجابكسل مع وجود فتحه f / 1.5 وتثبيت قائم على المستشعر، وقالت شركة ابل العالمية أن هناك تحسن واضح بنسبة 49% في جودة الصور ذات الإضاءة المنخفضة على أن يكون الوضع الليلى سريع جدا، أيضا هناك كاميرا TrueDepth جديده دقتها تصل إلى 12 ميجابكسل مع وجود خاصية الضبط التلقائي للصور في الجهة الأمامية للهاتف، أيضا هناك تطبيق معالجة الصور Deep Fusion بالهاتف وهذا يجعل أداء الهاتف في تحسن كبير في الإضاءة المنخفضة مع تجسيد الألوان هذه التقنية يطلق عليها المحرك الضوئي، بخصوص تسجيل الفيديو في هاتف أيفون 14 فهو يحصل على وضع استقرار جديد تحت مسمى Action Mode ويستخدم هذا المستشعر الكامل لثبات gimbal-esque.

أسعار هاتف ابل الجديد iphone 14

اكثر من ينتظره كل محبي هاتف ابل الجديد iphone 14 هو سعره وسوف نتعرف على تفاصيل أسعار هاتف أيفون 14 الجديد، سوف يبدأ سعر هاتف iphone 14 من 799 دولار، على أن تبدأ تكلفة هاتف أيفون 14+ الجديد من 899 دولار، كمان تم الإعلان أن سعر هاتف أيفون 14 برو سوف تبدأ من 999 دولار على أن تكون أسعار النسخة الأكبر من هذا الهاتف بسعر 1099 دولار، ويعتبر هذا هو نفس أسعار سلسلة هواتف أيفون في العام الماضي.

في سياق اخر اعلنت شركة ابل العالمية من خلال الإعلان عن المنتجات الجديدة من سلسلة هواتف ابل الجديدة iphone 14، أن هذه المنتجات الجديدة التي تم أصدارها لم يتأثر سعر سهم شركة ابل في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير، ولكن ارتفع سهم شركة ابل العالية بشكل كبير جدا بنسبة 0.61 بالمئة في خلال الجلسة لتصل إلى 155.54 دولارا للسهم الواحد.