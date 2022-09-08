نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro max في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro max الذي تم الكشف عنه من قبل شركة أبل أول أمس، في نفس التوقيت تم الإعلان عن ثلاث اصدارات أخري جديدة من سلسلة هواتف آيفون بداية من (iPhone 14، iPhone 14 Pro، iPhone 14 Pro max، iPhone 14 plus) لذا نكشف لكم عبر موقعكم ثقفني مواصفات الهاتف وسعر الهاتف في الدول العربية.

مواصفات ايفون 14 برو ماكس

الكاميرا أربع كاميرات خلفية وكاميرا أمامية.

الأولي: 48 ميجا بكسل.

الثانية: 12 ميجا بكسل.

الثالثة: 12 ميجا بكسل.

الرابعة: للعمق. نظام التشغيل الشاشة حجم 6.7 بوصة. البطارية تعمل بالشحن السريع.

قوة الشحن 15 w.

تعمل بالشحن العكسي بقوة 7.5 w. الذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت.

مواصفات شاشة ايفون 14 برو ماكس:

1. دقة الشاشة: 1290*2796 بكسل، البكسل في كل نقطة يصل إلي 460.

2. نوع الشاشة: ltpo super retina xdr oled.

3. حجم الشاشة: 6.7 بوصة، تستحوذ على ما يقارب من 88.4% من مسطح الشاشة، تعمل الشاشة باللمس حتي 16 مليون لون.

4. نوع حماية الشاشة: تم وضع طبقة من زجاج السيراميك على الشاشة مقاوم للزيت وايضا للخدش.

1. الوزن: 240 جرام.

2. الأبعاد: الطول 160.7 ملم، العرض 77.6 ملم، السمك 7.9 ملم.

3. مادة تصنيع الهاتف: زجاج غوريلا، مع اطار مقاوم للصدأ.

4. ألوان هاتف ايفون 14 برو ماكس: أسود، فضي، ذهبي، الأرجواني العميق.

مواصفات كاميرا iPhone 14 Pro max

1. يضم الهاتف اربع كاميرات خلفية وكاميرا أمامية، كما تضم فلاش ليد عالي الجودة، وماسح ضوئي 120 درجة.

2. الكاميرا الأولي تأتي بدقة 48 ميجا بكسل ومع فتحة عدسة 1.9، مع مستشعر التحول iOS وكذلك ثنائي البكسل pdaf.

3. الكاميرا الثانية: تأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f 2.8، مع تكبير بصري يصل إلي 3x.

4. الكاميرا الثالثة: تأتي بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f 2.2 مع ماسح ضوئي 120 درجة فائق السرعة.

5. الكاميرا الرابعة: خاصة tof 3d lidar scanner depth.

مواصفات بطارية iPhone 14 Pro max:

1. تأتي بطارية جوال آيفون الجديد ١٤ برو ماكس من نوع ليثيوم بوليمر.

2. تدعم الشحن السريع.

3. البطارية تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 w magsafe.

4. تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 7.5w، ونذكركم بسعر ايفون 13 برو ماكس.

مواصفات الذاكرة الداخلية في جهاز iPhone 14 Pro max:

يضم الهاتف الجديد من شركة آيفون عدد مميز من الإصدارات لكي تناسب جميع الاحتياجات، بداية من التالي:

1. الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بحجم 128 جيجا بايت.

2. الإصدار الثاني للجهاز يضم ذاكرة داخلية بحجم 256 جيجا بايت.

3. الإصدار الثالث يضم ذاكرة داخلية بحجم 512 جيجا بايت.

4. الإصدار الرابع يضم ذاكرة داخلية بحجم 1 تيرا بايت.

سعر ايفون 14 برو ماكس

سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس يحدد على حسب حجم الذاكرة الداخلية للهاتف كالتالي:

سعر ايفون 14 برو ماكس العالمي.

السعر العالمي للهاتف iPhone 14 Pro max التسعيرة. ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت 1099 دولار. ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت 1199 دولار. ذاكرة داخلية 512 جيجا بايت 1399 دولار. ذاكرة داخلية 1 تيرا بايت 1599 دولار.

سعر ايفون 14 برو ماكس في مصر.

الذاكرة الداخلية للهاتف السعر ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت 30999 جنية مصري. ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت 32633 جنية مصرى. ذاكرة داخلية 512 جيجا بايت 38073 جنية مصري. ذاكرة داخلية 1 تيرا بايت 43513 جنية مصري.

تسعير جوال iPhone 14 Pro max في السعودية.

الذاكرة الداخلية للهاتف السعر ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت 4699 ريال سعودي. ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت 5099 ريال سعودي. ذاكرة داخلية 512 جيجا بايت 5949 ريال سعودي. ذاكرة داخلية 1 تيرا بايت 6799 ريال سعودي.

الذاكرة الداخلية للهاتف السعر ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت 4699 درهم إماراتي. ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت 5099 درهم إماراتي. ذاكرة داخلية 512 جيجا بايت 5949 درهم إماراتي. ذاكرة داخلية 1 تيرا بايت 6799 درهم إماراتي.

وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير حول سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro max.