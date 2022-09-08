نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل جديد «منصة مدرستي» دخول للعام الدراسي الجديد 1444هـ – 2022م في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية تسجيل الدخول في منصة مدرستي عبر الموقع الإلكتروني، حيث أن منصة مدرستي هي أحد المنصات الإلكترونية التعليمية في المملكة العربية السعودية والتي توفر المناهج التعليمية كافة لكل الطلاب في المراحل التعليمية المتوفرة على المنصة، وكانت المنصة واحدة من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تم تقديمها بسبب منع انتشار عدوى فيروس كورونا حيث مكنت الطلاب من التعلّم عن بعد بدون الذهاب إلى المدرسة.

طريقة تسجيل الدخول في منصة مدرستي لعام 1444هـ – 2022م

يتم تسجيل دخول الطالب أو ولي أمره على منصة مدرستي عبر اتباع الخطوات التالية:-

يقوم المستخدم بالدخول على الرابط الخاص بموقع منصة مدرستي الإلكترونية الرسمي.

بعد ذلك يقوم المستخدم بالنقر على أيقونة “تسجيل مستخدم جديد” وبعدها قم بكتابة “رقم الهوية الوطنية الشخصية”.

ثم يقوم المستخدم بالنقر على حقل كود التحقق المرئي ويقوم بكتابته بشكل صحيح ثم يضغط على زر “تحقق”.

وبعد ذلك يقوم بملء كافة الحقول والبيانات المطلوبة من المستخدم سواء كان الطالب أو ولي الأمر ويوافق على كل شروط وأحكام المنصة ثم ينقر على زر “التسجيل”.

موعد عودة الطلاب إلى الدراسة للعام الدراسي 2022م – 1444هـ

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد عودة الدراسة إلى كافة المدارس والجامعات وذلك كان في يوم الأحد الموافق الأول من شهر صفر عام 1444هـ أي الذي يوافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس لعام 2022م، وينقسم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية.

أهم مميزات منصة مدرستي الإلكترونية

تقوم منصة مدرستي بتوفير موعد العودة إلى الدراسي والتقويم الدراسي الجدول الذي كشفت عنه وزارة التربية والتعليم السعودية.

تتيح المدرسة للطلاب دراسة كل المواد الدراسية إلكترونيًا كما تتيح الدرجات التي يحصل عليها كل طالب على كل اختبار يقوم به.

يحدث تفاعل كبير بين الطلاب والمعلمين وغرف للنقاش بينهما في حالة أن الطالب يرغب في الاستفسار بخصوص أي شيء.

تمكن المنصة ولي أمر الطالب من معرفة مستوى طفله الدراسي ودرجاته ونقاط ضعفه وما شابه.

تسجيل منصة مدرستي توكلنا

يجب أولاً التأكد من إضافة الأبناء في حساب الأسرة الخاص بحساب توكلنا ولي الأمر، وذلك قبل التسجيل في مرحلة الروضة، أو في الصف الأول الابتدائي، وذلك حتى تظهر كافة البيانات الخاصة بمنصة مدرستي التعليمية للأبناء، وفي حالة عدم ظهور هذه البيانات فهذا يعني عدم إرسال بياناتهم من قبل منصة مدرستي إلى توكلنا، ولابد من تواصل ولي الأمر بخدمة الدعم الفني للمنصة، أو من خلال إنشاء تذكرة عبر منصة العودة إلى المدارس.