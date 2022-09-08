نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيقونة آبل الجديدة آيفون Apple iPhone 14 Plus هاتف أنيق مثالي السعر والمواصفات| صور وفيديو في المقال التالي

عمر شويل - جدة في حدث استثنائي انتظره الملايين حول العالم، أعلنت شركة آبل الأمريكية رسميًا إطلاق سلسلة هواتف آيفون 14 الجديدة، بجانب مجموعة من منتجاتها الأخرى، من أبرزها ساعة Apple Watch Series 8 المُدهشة التي تحمل مواصفات عصرية حديثة بشاشة كبيرة عن سابقيها، أما بالنسبة لجوالاتها الجديدة، فقد تم الكشف عن 4 إصدارات من سلسلة iphone 14، هي (النسخة 14 العادية – والنسختين البرو والبرو ماكس)، بالإضافة إلى هاتف يظهر لأول مرة تحت اسم Apple iPhone 14 Plus يحمل مواصفات رائعة أيضًا نتناولها معكم بالتفاصيل خلال السطور التالية، في حين تم الاستغناء عن النسخة الميني.

مواصفات iPhone 14 Plus

زودت شركة آبل هواتفها الجديدة لأول مرة بتقنية الاتصال بالأقمار الصناعية في حالة الطوارئ، كما كشفت عن أسعار الموبايلات الأربعة، وفتحت باب الحجز عليها رسميًا، على أن يتم توفيرها في 16 سبتمبر المقبل و7 أكتوبر، أما عن أبرز المميزات التي ياتي بها هاتف أيفون 14 ماكس الجديد، فيدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، ويأتي بـ 4 ألوان مختلفة هي الأزرق والأحمر والأرجواني ولون أخر، وسيكون متاح بالأسواق رسميًا اعتبارًا من 7 أكتوبر المقبل.

أبعاد الهاتف والشاشة

يأتي هاتف Apple iPhone 14 Plus مع أبعاد الموبايل: الطول والعرض والارتفاع: 160.8 × 78.1 × 7.8 ملم، ويتوفر بوزن خفيف نسبيًا 203 جرام، أما عن مواد الصُنع الخاصة به، فالهيكل والظهر من ماد الزجاج من نوع جوريلا، والهيكل من الألمونيوم، والهاتف مقاوم للماء حتى 6 أمتار ولمدة نصف ساعة، ومقاوم أيضًا للغبار بشهادة IP68، وحماية زجاج سيراميك مقاوم للخدش، طلاء مقاوم للزيت، في حين يأتي بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED، بحجم 6.7 بوصة ودقة 1284 × 2778، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

نظام التشغيل والمعالجات والذاكرة والرامات

نظام التشغيل الأساسي OS iOS 16 المعالجات معالج أساسي من نوع Apple A15 Bionic سُداسي النواة بدقة 5 نانومتر، أما معالج الرسوميات الرائع الأنسب للألعاب الثقيلة فيأتي من نوع GPU Apple GPU خُماسي النواة. الذاكرة الداخلية والرامات 128 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام

256 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام

512 جيجا بايت 4 جيجا رام

دقة الكاميرات والقدرات التصويرية

مما لا شك فيه أن الهاتف الجديد مثله مثل بافي هواتف سلسلة آيفون 14 يتمتع بقدرات تصويرية رائعة، وهي أبرز ما تُميز جوالات الآيفون عن غيرها من الهواتف الرائدة المنافسة، فيأتي هاتف الماكس بكاميرا رئيسية مزدوجة 12 ميجابيكسل عريضة، بفتحة f / 1.5 26، مع العلم أن النسختين البرو والبرو ماكس تم تزويدها بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، كما يحمل هذا الهاتف كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل أيضًا، أما الكاميرا الأمامية الخاصة بتصوير السيفي فتأتي مزدوجة عريضة بدقة 12 ميجابيكسل، وفتحة f / 1.9 ، 23 ملم.

السعر والبطارية والشحن

يحمل الهاتف بطارية من نوع ليثيون الغير قابلة للإزالة، يدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، ويُمكن شحنه بنسبة 50% في غضون نصف ساعة، ويأتي بسعر يبدأ من 899 دولار أمريكي، في حين تبدأ باقي أسعار هواتف السلسلة كالآتي:

آيفون 14: بدأ بـ 799 دولار.

أيون 14 برو: يبدأ بـ 999 دولار.

آيفون 14 برو ماكس.: يبدأ بـ 1099 دولار.

إضافات أخرى ومستشعرات

مستشعرات Face ID للتعرف على الوجهة. مقياس تسارع وجيروسكوب وقرب وبوصلة ومقياس ضغط.

وإليكم الفيديو الكامل الذي تم عرضه من قبل شركة آبل الأمريكية خلال حفل الافتتاح الرسمي قبل ساعات، الذي شاهده أكثر من 21 مليون شخص حول العالم، ويحمل أبرز المعلومات والتفاصيل الكاملة عن المنتجات والهواتف الجديدة التي تم إطلاقها:

ولمتابعة المزيد، يُمكنكم زيارة موقع الشركة الرسمي على الإنترنت: https://www.apple.com، ومعرفة مواصفات وسعر كل هاتف من هواتف سلسلة آيفون 14.