ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جنوب غرب الصين إلى 82 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس، أنه لا يزال 35 شخصا فى عداد المفقودين بعد الزلزال الذى يعد الأقوى الذى يضرب المنطقة منذ عام 2017.

وقد تسبب الزلزال، الذى بلغت قوته 8ر6 درجة على مقياس ريختر، فى تدمير العديد من المبانى وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية.

وقد وقع الزلزال على بعد حوالى 43 كيلومترا جنوب شرقى مدينة (كانجدينج) فى مقاطعة "سيتشوان" وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقا لهيئة المسح الجيولوجى الأمريكية.

يشار إلى أن الزلازل شائعة الحدوث إلى حد ما فى الصين، خاصة فى مناطق جنوب غربى البلاد التى تعد نشطة زلزاليا.