جدة - نرمين السيد - وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، وفقا للموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن تحدث مع روتو وهنئه على انتخابه وأثنى على جميع الكينيين لإدارتهم عملية انتخابية سلمية.
كما أكد بلينكن مجددا، التزام الولايات المتحدة بتعميق الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وكينيا بشأن الأولويات العالمية المشتركة، بما فى ذلك الازدهار الاقتصادى والمناخ والطاقة والأمن الصحى العالمى والديمقراطية وقضايا الأمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتصال هاتفى بين بلينكن والرئيس الكينى المنتخب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.