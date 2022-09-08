اتصال هاتفى بين بلينكن والرئيس الكينى المنتخب

جدة - نرمين السيد - وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، وفقا للموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن تحدث مع روتو وهنئه على انتخابه وأثنى على جميع الكينيين لإدارتهم عملية انتخابية سلمية.

كما أكد بلينكن مجددا، التزام الولايات المتحدة بتعميق الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وكينيا بشأن الأولويات العالمية المشتركة، بما فى ذلك الازدهار الاقتصادى والمناخ والطاقة والأمن الصحى العالمى والديمقراطية وقضايا الأمن.