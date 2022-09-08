العالم اليوم - مقتل فلسطيني وإصابة جندي إسرائيلي في اشتباكات الضفة الغربية

انتم الان تتابعون خبر مقتل فلسطيني وإصابة جندي إسرائيلي في اشتباكات الضفة الغربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 سبتمبر 2022 08:22 صباحاً - قتل الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، فلسطينيا عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة قرب رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب ما أفاد مراسلنا، في وقت ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن جنديا أصيب بجروح خلال اشتباكات مسلحة في جنين شمالي الضفة.

ووقع الحادث الأول بالقرب من مدخل قرية بيتين القريبة، حيث يوجد حاجز عسكري إسرائيلي يفصلها عن مدخل مدينة البيرة المجاورة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وذكرت مصادر إسرائيلية أن جنديا كان يتمركز عند معسكر "بنيامين" في المنطقة، أطلق النار تجاه الشاب الفلسطيني، بزعم قيامه بإلقاء زجاجة حارقة وحجارة تجاهه، مشيرة إلى أن الجندي أصيب بجروح طفيفة.

وفي شمالي الضفة الغربية، إصابة جندي إسرائيلي بجراح خلال اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين في جنين، بحسب مصادر إعلامية إسرائيلية.

وخلال عملية اقتحام جنين، اعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين.

من جانب آخر، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية في نابلس.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن أكثر من 50 آلية عسكرية بالإضافة لتعزيزات عسكرية كبيرة اقتحمت شرقي نابلس ومحيط مخيم بلاطة وقبر يوسف.

وخلال تنفيذ اعتقالات في مخيم قلنديا شمال القدس، اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة ولم يبلغ عن وقوع إصابات، قبل أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من المنطقة.