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عمر شويل - جدة نتيجة الإعدادية في ليبيا كما أعلن وصرح السيد أحمد مسعود ، مدير مركز الامتحانات الوطنية، بعد الانتهاء التام من امتحانات الدور الأول في الحادي عشر من أغسطس 2022، حيث أعلن الانتهاء من أعمال تصحيح نتائج الطلاب وتأمين النتائج بشكل كامل، ورفع نتائج الطلاب عبر الموقع الإلكتروني الخاص بحكومة الوحدة الوطنية بوزارة التربية والتعليم إلكترونيا، ليتم الإعلان عنها بشكل مركزي، في جميع المحافظات بشكل مباشر.

إعلان وزارة التربية والتعليم عبر منصتها الرسمية

قامت وزارة التربية والتعليم بالاعتكاف على نتائج الطلاب للخروج بها بشكل اسرع بالرغم من تأخير في موعد الامتحانات، وقامت الوزارة من خلال المديريات التعليمية في شرق وجنوب وشمال ليبيا بالإعلان عن الانتهاء من أعمال التصحيح فيها بعد انتهاء امتحانات الطلاب في 11 أغسطس 2022، وبدأ الطلاب في انتظار موعد الإعلان عن نتائج الطلاب.

[كشف] نتيجة الإعدادية في ليبيا IMtihanat برقم القيد أوائل الطلاب وموعد الإعلان عنهم

وقد أعلن السيد أحمد مسعود، المدير لعام لمركز الامتحانات الوطنية، عن الموعد المقرر أن يتم فيه الإعلان عن نتائج الطلاب بعد أن يتم عمل مؤتمر صحفي يتم فيه إعلان أسماء الأوائل حيث قامت كافة المحافظات بحصر أسماء الأوائل فيها ونسب الناجحين والراسبين، ويتم الإعلان عنها بشكل مركزي، في نف الوقت، على أن يقوم موقع نتائج الطلاب الرسمي باستخراج أرقام الطلاب للناجحين.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا بالساعة

تقرر الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في عموم محافظات الدولة في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت ليبيا، على أن يتم رفع كافة النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، ويقوم السيد مسعود بالإعلان رسميا عن أسماء الأوائل في الدور الأول 2022 وكذلك نسب النجاح بين المحافظات بالمقارنة بالأعوام الماضية.

المحافظات التي يتم الإعلان فيها عن نتائج الطلاب 2022 الدور الأول

مدينة طرابلس (في انتظار)

مدينة بنغازي (في انتظار)

الجبل الأخضر (في انتظار)

مدينة الخمس (في انتظار)

أوباري (في انتظار)

محافظة الزاوية (في انتظار)

درنة (في انتظار)

الجبل الغربي (في انتظار)

مصراتة (في انتظار)

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية في هذا العام للدور الأول بلغت 69.66٪ من إجمالي 37 ألفًا و 14 طالبًا تقدموا لأداء الامتحانات في كافة المناطق الليبية ، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 25 ألفًا. و 783 طالبًا.

خطوات استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2022