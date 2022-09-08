رابط وخطوات التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 الوكالة الوطنية للتشغيل

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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث أن الكثير من المواطنين الجزائريين ينتظرون منحة البطالة ٢٠٢٢م، للدخول علي الرابط الخاص بها للتسجيل للحصول علي وظيفة وعمل للاستقرار في العيش وتوفير الاحتياجات اللازمة للحياة وتم الإعلان عن الوكالة الوطنية لتشغيل الجزائر لمن يرغب في الالتحاق بوظيفة وعمل بالتسجيل داخل الرابط minha.anem.dz.

حيث يحدد الموقع الرسمي الخاص بالتسجيل مجموعة كبيرة من البنود الهامة في عملية التسجيل تخص جنسية المتقدم والتي يجب أن تكون جزائرية فضلا عن وجود ضوابط تخص عمر المتقدم وكذلك الإقامة والحالة الحالية له والتي يشترط عن تواجده في هذا التوقيت بالجامعة أو المعاهد وغيرها من الأمور التي نكشفها إليكم عبر هذا المقال في موقعكم الإلكتروني ثقفني المهتم بجميع اخبار الجزائر.

ما هي منحة البطالة في الجزائر

تعد منحة البطالة الجزائرية هي عبارة عن مبلغ مالي يصرف من إلى المواطنين الشباب من الخريجين الجدد والغير حاصلين على على وظائف، وهي وسيلة من وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة الجزائرية للمواطنين من أجل المساهمة في إعانة الأسر الأكثر حاجة وسد، يتمكن المواطنين من التقديم بكل سهولة ويسر الآن.

حيث كشفت التقارير الأخيرة أن معدل البطالة وصل إلى 15 % فيما أوضحت الأخبار الناتجة من الحكومة الجزائرية أن نسبة متوسط الأجور 125 يورو، لذا فنجد أن المنحة المقدمة من الرئيس عبد المجيد تبون تساهم بشكل كبير في مساعدة الشباب والأسر الفقيرة في الجزائر.

رابط التسجيل في منحة البطالة الوكالة الوطنية للتشغيل الجزائر 2022

قد اهتمت الحكومة بدولة الجزائر بطرح منصة لتعيين من يريد العمل لتوفير الاحتياجات اللازمة للعيش والقضاء علي البطالة حيث قامت باستقبال الطلبات الخاصة من خلال فتح موقعها الإلكتروني، رابطة منحة البطالة ٢٠٢٢م، ورابط الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz/ar والتي تمكنكم من عملية القبول.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة ٢٠٢٢م بالجزائر

يلزم اتباع التعليمات وإرسال المستندات المطلوبة صحيحة لا تمام عملية التسجيل بنجاح، حيث أن الأوراق المطلوبة كالتالي:

شهادة لتأدية الخدمة المدنية.

صك بريد.

وصل الموعد عبر المنصة.

وثيقة تعهد يتم استخراجها من المنصة.

الشهادة العائلية.

الهوية أو البطاقة الشخصية الوطنية.

شروط التسجيل في منحة البطالة 2022

أوضحت الحكومة الجزائرية مجموعة مبسطة من الشروط الواجب اتباعها للحصول علي منحة البطالة أهمها التالي:

موقف الخدمة الوطنية.

لا يجوز امتلاك أي نشاط لحساب الخاص للمتقدم.

يشترط طلب العمل للمرة الأولي.

يتمتع المتقدم بالجنسية الجزائرية.

أن يكون طلب المتقدم مفعل.

عدم الاستفادة من الصندوق الوطني التقاعدي.

لا يقل العمر عن ١٩ سنة ولا يزيد عن ٤٠ عام.

في حالة التقديم والتوظيف يشترط عدم الحصول علي برامج المساعدات الخاصة في الدولة.

يجب أن يكون المتقدم مسجل كطالب شغل لاول مرة وذلك في مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر.

عدم توافر دخل الزوج.

أن لا يكون مسجل في مؤسسة التعليم العالي أو مؤسسة التكوين المهني.

يجب أن يكون المتقدم مسجل في المنحة لأول مرة.

كيفية التسجيل في منصة البطالة 2022



أوضح رئيس مجلس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن الآليات الخاصة بعملية القبول والتسجيل في منحة البطالة للجزائريين والتي وصلت إلي ما يقارب ثلاثة عشر ألف دينار جزائري، والتي تسهم بشكل كبير جداً في مساعدة المواطنين الراغبين في الحصول على التمويل، بشرط أن يكون المتقدم يحمل جنسية جزائرية ومن ثم إتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول علي الموقع الخاص بالمنصة عبر الرابط الذي تم الإعلان عنه في المقال. النقر علي كلمة التشغيل. بعدها كتابة جميع البيانات الخاصة بك تسكينها بشكل صحيح في الأماكن المخصصة بها. ثم النقر علي كلمة التالي. حيث يتم فحص الطلب من قبل الوكالة والإعلان بالنتيجة بعدها. في حالة النجاح والقبول يتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية مع الوكالة والتبليغ لمن يهمه الأمر أي الذي تم قبوله.

رقم الجوال لطلبي العمل من الوكالة الوطنية للتشغيل

شهدت معظم مدن ومحافظات الجزائر إقبال كثيف منذ أيام للتسجيل في منحة البطالة والتي تقدمها الحكومة الجزائرية، ونظراً لعدم تمكن البعض من التسجيل أعلنت الوكالة عن رقم هاتف يمكنكم الآن الاتصال به لمعرفة المزيد من المعلومات الخدمات، وذلك على الرقم التالي (٣٠٠٥).

إلي هنا وصلنا معكم إلي الختام في حال وجود أي استفسار اكتبه في التعليقات اسفل شرح كيفية الدخول على رابط وخطوات التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 الوكالة الوطنية للتشغيل.