الملكة إليزابيث تؤجل عقد المجلس الخاص.. لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وقال القصر الملكى فى بيان نشرته صحيفة "ايفيننج ستاندارد" إن الملكة أرجأت اجتماع مجلس الملكة الخاص بعد أن نصحها الأطباء بالراحة.
والمجلس الملكى هو هيئة رسمية من المستشارين الذين يساعدون الملوك على اتخاذ القرارات فى المملكة المتحدة ويتكون من السياسيين المحنكين الذين لهم عضوية حالية أو سابقة فى مجلس العموم أو اللوردات.
وتثير الحالة الصحية للملكة البالغة من العمر 96 عامًا مخاوف جديدة على صحتها فى اليوم التالى لالتقاط صور لها فى لقاء مع ليز تراس، عندما عينتها رئيسة للوزراء الجديدة.
وقال متحدث باسم القصر: "بعد يوم كامل أمس، قبلت جلالة الملكة بعد ظهر اليوم نصيحة الأطباء بالراحة. هذا يعنى أن اجتماع مجلس الملكة إليزابيث الثانية الخاص الذى كان من المقرر عقده هذا المساء سيتم إعادة ترتيبه".
ولا تزال الملكة فى قلعة بالمورال فى أبردينشاير، ولا تتضمن النصائح الأخيرة للاطباء إقامة الملكة فى المستشفى.
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