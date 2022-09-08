هنا.. رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني بالعراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية 

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عمر شويل - جدة نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني بالعراق، نتابع آخر المستجدات حولها، وذلك من خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة، حيث تعتبر تلك النتيجة من بين أهم النتائج التي لا بد وأن يجتازها الطالب بنجاح كي ينتقل للمرحلة التالية من التعليم، وبعض الطلاب على مستوى العراق لم يتجاوز الاختبارات الخاصة بالدور الأول من تلك المرحلة التعليمية، لذا فقد تقدموا لأداء الاختيارات الخاصة بالدور الثاني، وهي الاختبارات التي تمت خلال أغسطس الماضي، ويتم البحث بكثافة خلال تلك الآونة حول النتائج الخاصة بالثالث المتوسط بمختلف المحافظات على مستوى العراق.
نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني بالعراق
النتيجة الخاصة بالثالث المتوسط نتابع أهم تفصيلها، بعد أن صرح المسؤولون بالكنترول عن قرب ظهور النتيجة، والإعلان عنها سيكون بعد استكمال مختلف أعمال الكنترول، والتي ستنتهي خلال تلك الساعات القادمة، وبعدها سيتم الإعلان وبشكل رسمي عن نتيجة هذا الصف الدراسي، والمقرر أن تظهر خلال هذا الأسبوع، كما أنه من الممكن أن يطلع الطلاب على النتيجة الخاصة بهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، والمتاح على الإنترنت، ولا بد من المرور بتلك الخطوات، وذلك حتى تظهر معلومات حول النتيجة.
طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022
من الممكن أن يستعلم الطالب حول معلومات نتيجته، وذلك من خلال الاستعانة بالموقع الخاص بالتعليم، والخطوات تكون على هذا النحو:
- عليك في البداية التوجه للرابط الإلكتروني المخصص لوزارة التربية والتعليم بالعراق.
- ثم قم بالنقر على تسجيل دخول للموقع.
- ثم يقوم الطالب بالنقر على الخيار استعلام عن النتيجة.
- عليك أن تختار بعد ذلك نتيجة الصف ثالث متوسط العراق.
- ثم عليك القيام بالدخول بعد ذلك للصفحة التالية.
- ثم قم بالنقر على نموذج البيانات لبدء ملئه.
- البيانات لا بد وأن تكتب بكل دقة وأهمها كتابة الاسم، والمحافظة، والرقم الامتحاني.
- التأكد من صحة مختلف البيانات.
- ثم يتم النقر علي المربع المخصص لإرسال نموذج البيانات.
- بعد ذلك يظهر أمام الطالب مربع، ومدون عليه عرض النتيجة.
- ثم يقوم الطالب بالضغط على زر عرض النتيجة.
- ثم يتم نقر مربع طباعة النتيجة.
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