نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لكليات علمي وادبي والحد الأدنى للقبول عبر موقع التنسيق الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من أهم العمليات البحثية التي تتم في الوقت الراهن، وبعد أن انتهت الفترة الخاصة بالتسجيل من قبل مختلف الطلاب ممن يحق لهم التسجيل بتلك المرحلة وقد كان حد القبول الأدنى للتسجيل لا يتعدى الخمسين بالمائة، وذلك للقسمين العلمي والأدبي، بعد أن فتح موقع مكتب التنسيق بابه للتسجيل أمام كل الطلاب وتلك الشريحة منهم هي التي حصلت على مجاميع أقل من التي تتطلبها المرحلتين السابقتين الأولى والثانية، وفيما يلي المزيد حول النتيجة وموعد ظهورها.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

بالنسبة لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 يتساءل حولها الطلاب ممن قاموا بالتسجيل الفعلي بمرحلة التنسيق الثالثة، ومن المقرر أن النتيجة ستظهر لكل الطلاب بالتحديد يوم 15 من شهر سبتمبر عام 2022 م، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة رغبات الطلاب، وترشيح كل طالب للكلية أو المعهد الملائم وفق المجموع الخاص به.

طريقة الحصول علي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

من الممكن أن يطلع مختلف الطلاب على نتائجهم في مكتب التنسيق وذلك عن طريق النقر على الرابط الإلكتروني المخصص، واتباع الخطوات الآتية

على الطالب أن يقوم بالنقر الفوري على الرابط، وهو ما يمكنه من الدخول فوريا إلى الموقع الخاص بمكتب التنسيق.

يقوم الطالب بعد ذلك بكتابة ما يتطلب من البيانات، وذلك من أجل الاطلاع على النتيجة.

بعد إدخال الرقم والسري، ومراجعة البيانات تتم مراجعتها بشكل جيد، ومن ثم يقوم الطالب بالنقر على زر إظهار النتيجة.

ثم تظهر النتيجة وهي الكلية والجامعة الخاصة بالطالب، والتي تتوافق مع مجموعه الكلي.

مؤشرات تنسيق للمرحلة الثالثة 2022

بالنسبة لتلك المرحلة، فبعض الكليات لا تزال في احتياج للطلاب، حيث تتوفر مقاعد ببعض الكليات، ومن الممكن التحاق كل طالب حاصل على مجموع خمسة وخمسين بالمائة بكلية الحقوق بإحدى الجامعات المصرية، كما أن هناك عدد مقاعد للطلاب بكلية تربية رياضية وبعض المعاهد الفندقية والخدمة الاجتماعية بمجموع يصل إلى نحو واحد وخمسين بالمائة، ولكن تلك الكلية تتطلب أن تكون هناك اختبارات قدرات يتم اجتيازها، ويكون تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الرسمي