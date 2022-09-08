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عمر شويل - جدة قامت مشيخة الأزهر الشريف برئاسه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، صباح يوم الأربعاء الموافق السابع من شهر سبتمبر 2022 باعتماد رسمياً نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 2022، بقسميها ( العلمي– الأدبي ) والشعبة الإسلامية، وكذا معاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسى 2021/2022م‎.‎ وذلك عقب إنتهاء عمليات التصحيح وتجميع الدرجات.

نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022 وخطوات الاستعلام بالرابط الخاص بالوزارة

بلغ عدد طلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية هذا العام 61278 طالبا وطالبة، أنهوا الامتحانات وينتظرون موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني تمهيدا لبدء المرحلة الثانية لتنسيق الأزهر 2022. يمكن لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثانى 2022، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية اضغط هنا. حيث بدأت امتحانات الدور الثاني للشهادتين الثانوية (العلمي والأدبى) ومعهد العلوم الإسلامية يوم السبت 20 أغسطس 2022 ميلادي، وانتهت الإثنين 29 أغسطس 2022 ميلادي. وبلغت نسبة النجاح العامة في الدور الثاني 64.80%، حيث بلغت نسبة نجاح طلاب الشعبة الأدبية ‏‏66.13 %، بينما وصلت نسبة النجاح في الشعبة العلمية 62.20%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم ‏‏61280 طالباً وطالبة، حضر منهم 57645 طالباً.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثانى 2022 الخطوات التالية

الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

اختيار أيقونة نتائج الدور الثاني.

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام كاملة.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على كلمة استعلام.

ومن المعروف أن الدور الثاني من الثانوية الأزهرية يحصل الطلاب فيها على نصف الدرجات في كافة المواد الدراسية.

طريقة تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية اتباع الخطوات التالية