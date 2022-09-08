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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022 وخطوات الاستعلام بالرابط الخاص بالوزارة في المقال التالي
عمر شويل - جدة قامت مشيخة الأزهر الشريف برئاسه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، صباح يوم الأربعاء الموافق السابع من شهر سبتمبر 2022 باعتماد رسمياً نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 2022، بقسميها ( العلمي– الأدبي ) والشعبة الإسلامية، وكذا معاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسى 2021/2022م. وذلك عقب إنتهاء عمليات التصحيح وتجميع الدرجات.
نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022 وخطوات الاستعلام بالرابط الخاص بالوزارة
بلغ عدد طلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية هذا العام 61278 طالبا وطالبة، أنهوا الامتحانات وينتظرون موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني تمهيدا لبدء المرحلة الثانية لتنسيق الأزهر 2022. يمكن لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثانى 2022، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية اضغط هنا. حيث بدأت امتحانات الدور الثاني للشهادتين الثانوية (العلمي والأدبى) ومعهد العلوم الإسلامية يوم السبت 20 أغسطس 2022 ميلادي، وانتهت الإثنين 29 أغسطس 2022 ميلادي. وبلغت نسبة النجاح العامة في الدور الثاني 64.80%، حيث بلغت نسبة نجاح طلاب الشعبة الأدبية 66.13 %، بينما وصلت نسبة النجاح في الشعبة العلمية 62.20%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 61280 طالباً وطالبة، حضر منهم 57645 طالباً.
الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثانى 2022 الخطوات التالية
- الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.
- اختيار أيقونة نتائج الدور الثاني.
- كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام كاملة.
- تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
- الضغط على كلمة استعلام.
ومن المعروف أن الدور الثاني من الثانوية الأزهرية يحصل الطلاب فيها على نصف الدرجات في كافة المواد الدراسية.
طريقة تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية اتباع الخطوات التالية
- الدخول إلى رابط منظومة الطعون الإلكترونية من هــــنـــا
- كتابة الرقم القومي ورقم الجلوس وكلمة السر الخاصة بك ويمكن للطالب الحصول على الرقم السري من رائد التحول الرقمي الخاص بالمعهد التابع له الطالب.
- بعد الدخول على الموقع ستظهر بيانات الطالب ثم المواد التي يمكن التظلم عليها والمواد التي لا يستطيع التظلم عليها.
- يتم اختيار طريقة الدفع وهي إما عن طريق الدفع بـ«الفيزا» أو الدفع رقم المسلسل الذي تم الحصول عليه مسبقا من الإدارة التعليمية.
- يتم اختيار دفع الفيزا.
- تحديد عدد المواد التي يرغب الطالب في الطعن عليها ثم الضغط على زر التأكيد.
- سيتم التحويل إلى صفحة الدفع واختيار الدفع باستخدام بطاقة الفيزا.
- ملء الخانات المطلوبة برقم البطاقات والرقم السري.
- تكلفة الاطلاع على المادة الواحدة 100 جنيه مصري بالإضافة إلى رسوم الخدمة.
- الضغط على زر الدفع وبعد ذلك سيتم تحويل الطالب إلى الصفحة الخاصة به وستظهر له الاستمارات التي تم تسجيلها.
- الدخول على استكمال إضافة المواد ثم اختيار المواد ومكان الاطلاع.
- الضغط على زر حفظ أو التأكيد.
- في حالة الضغط على حفظ فقط يمكنك الحذف أو لتعديل خلال اليوم.
- وإذا لم يتم تأكيد الحفظ على طريق الطالب سيتم التأكيد تلقائيا في خلال 6 ساعات.
- في الصفحة الرئيسية ستظهر المادة التي تود الطعن عليها ومكان الاطلاع وموعد الرؤية ونتيجة الطعن.
- في حالة الدفع عن طريق رقم المسلسل الذي تم الحصول عليه مسبقا من الإدارة التعليمية على الطالب اختيار طريقة الدفع رقم المسلسل ثم إدخال هذا الرقم واستكمال إضافة المواد.
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