نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة كرتون نتورك عبر نايل سات وعرب سات لمتابعة أفضل برامج وكارتون الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ وأن تأسست قناة كرتون نتورك بالعربية عام 2008، وهذه القناة قد حققت الكثير من النجاحات والشهرة ما بين الناس، نظرًا لتقديمها محتوى فريد ومميز، ومن بعد أن تغير تردد هذه القناة، فوجدنا أن هناك تهافت ملاحظ بخصوص البحث عن تردد قناة كرتون نتورك الجديد.

تردد قناة كرتون نتورك

يتم ضبط قناة كرتون نتورك على جهاز الرسيفر الخاص بنا، وذلك من خلال تلك البيانات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

وهناك تردد آخر لقناة كرتون نتورك على القمر الصناعي عرب سات أو بدر 6، وإليكم البيانات الخاصة بهذا التردد بالصورة الآتية:

التردد: 11747.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

أهم ما يميز قناة كرتون نتورك

إليكم أهم المميزات الخاصة بقناة كرتون نتورك والتي تحظى بشعبية كبيرة من قبل فئة كبيرة من الأطفال داخل العالم العربي، وهذا ما سنتطرق إليه بالصورة التالية:

تقدم هذه القناة محتوى مميز للأطفال من أفلام كارتونية رائعة ومميزة، ويعتبر أفضل البرامج التي تعرض داخل هذه القناة، هو برنامج سي إن تيوبرز، والذي حقق نسب مشاهدة عالية.

ودائمًا ما تحافظ هذه القناة على تثبيت بعض القيم والمبادئ للأطفال والمحافظة عليها، لذلك تعتبر نموذج مثالي للأهالي كي يجعلوا أطفالهم يتابعونها.

ودائمًا ما تحافظ هذه القناة على تثبيت بعض القيم والمبادئ للأطفال والمحافظة عليها، لذلك تعتبر نموذج مثالي للأهالي كي يجعلوا أطفالهم يتابعونها. وتتميز هذه القناة بتقديم المحتوى بشكل مسلي للأطفال، وفي نفس التوقيت لدى هذا المحتوى فوائد لا مثيل لها تقدم للأطفال.

ويتم تقديم محتوى هذه القناة على مدار ال24 ساعة، وذلك بالإضافة إلى أنها تقدم للمشاهد بشكل مجاني دون أي تقطيع.

ولدى هذه القناة تقنيات حديثة ومطورة هدفها تحسين مستويات العرض. داخل قناة كرتون نتورك من حيث جودة الألوان والصورة وكذلك الصوت.

إلى هنا نكون قد ذكرنا لكم تردد قناة كرتون نتورك بشكل مفصل. ولاحظنا أن تغيير هذا التردد جاء بهدف تحسين مستويات العرض. كما لاحظنا أن هناك مجموعة من العوامل التي جعلت من هذه القناة أنجح وأفضل قنوات الكرتون داخل العالم العربي، وهذا ما قمنا بذكره في السابق.