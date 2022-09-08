نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر بوابة الحكومة المصرية شعبة أدبي وعلمي tansik.digital.gov.eg/ في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر بوابة الحكومة المصرية نتابعها معكم، حيث بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية هو 60% فقط و58% لطلاب الشعبة الأدبية صار الطلاب الحاصلون على معدلات أقل من ذلك يتساءلون عن موعد بدء المرحلة الثالثة والكليات التي ستتاح لهم وهل لهم مقاعد فيها أم لا وكذلك التساؤل عن المعاهد المتوفرة لهم، ومن المتعارف عليه أن المرحلة الثالثة تقبل الطلاب الحاصلين على نسبة 50% فأكثر، وأن معظم الأماكن المتوفرة أمامهم تكون في المعاهد لكن مع ذلك يتوفر لهم مقاعد في الكليات لكنها تكون بنسبة قليلة، وذلك ما أعلنه وزير التعليم العالي من خلال خطابه الأخير عن توافر أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية والثالثة بالكليات والمعاهد، وتبقى القليل على إغلاق باب تسجيل الرغبات وظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر بوابة الحكومة المصرية
إن المرحلة الثالثة بدأت في فتح أبوابها أمام الطلاب بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وبعد أن يتم الانتهاء من امتحانات الدور الثاني وظهور نتيجتها، وكذلك بعد أن يتم الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب للطلاب الذين قاموا بالتقديم عليه، وتم الإعلان عن بداية المرحلة الثالثة سيمكن للطلاب أن يشرعوا في تسجيل رغباتهم والتعديل عليها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك خلال الفترة التي ستقوم وزارة التعليم العالي بتحديدها، وننتظر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2022
ستتم معرفة الكليات التي ستقوم بقبول طلاب المرحلة الثالثة وكذلك المعاهد من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيقام بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، والذي أيضًا سيتم فيه الإجابة عن التساؤلات الخاصة بطلاب المرحلة الثالثة.
وتم وضع قائمة بالكليات والمعاهد التي تقبل الحاصلين على معدل 50%، وهي كالتالي:
- كلية التربية -تعليم ابتدائي- جامعة العريش
- كلية التربية -تعليم ابتدائي- جامعة الوادي الجديد
- كلية التربية -تعليم ابتدائي- جامعة أسوان
- كلية تربية طفولة جامعة العريش
- كلية تربية طفولة جامعة أسوان
- كلية تربية طفولة جامعة جنوب الوادي
- كلية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق
- كلية التربية الرياضية بنات جامعة الإسكندرية
- كلية التربية الرياضية بنات جامعة بني سويف
- كلية التربية الرياضية بنين جامعة الفيوم
- كلية التربية الرياضية بنين جامعة سوهاج
- كلية التربية الرياضية بنين جامعة الوادي الجديد
- كلية التربية الرياضية بنين جامة حلوان
- كلية التربية الفنية جامعة حلوان
- كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان
- معهد أكتوبر العالي للاقتصاد
- معهد الإسكندرية العالي للإعلام
- معهد الألسن العالي لنظم المعلومات بمدينة نصر
- معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية شعبة نظم معلومات
- معهد العباسية للعلوم التجارية
- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية
- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي شعبة إدارة
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