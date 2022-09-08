البنتاجون يعلق تسليم مقاتلات إف ـ 35 إلى المواقع العسكرية.. السبب

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الأربعاء، أنها علقت مؤقتا تسليم طائرات "إف ـ 35 " المقاتلة إلى المواقع العسكرية وللعملاء الدوليين بعد أن اكتشفت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية أن هناك مكونا استخدم فى محرك هذه الطائرات مصنوع فى الصين.





وحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فإن وكالة إدارة العقود الدفاعية فى البنتاجون، أبلغت مكتب برامج " إف ـ 35 " فى الوزارة يوم 19 أغسطس الماضى، بأن خليطا معدنيا يستخدم فى أجزاء المغناطيس بمضخات توربينات الطائرة جاء من الصين.

وتقوم شركة " لوكهيد مارتن " تقوم ببناء الطائرة كافة أجزاء الطائرة، غير ماكينة التوربينات تصنعها شركة هانيويل الأمريكية أيضا.

وقال مكتب البرامج بـ البنتاجون إن هذا الاكتشاف لا يؤثر على عمليات طيران مقاتلات " إف ـ 35 " التى فى الخدمة بالفعل.

وأوضح راسل جويمير، المتحدث باسم مكتب برامج " إف ـ 35 " فى بيان، " تأكدنا من أن هذا المغناطيس لا ينقل معلومات ولا يضر بالطائرة وليست ثمة مخاطر فى الأداء أو الجودة أو السلامة أو الأمن بسبب ذلك، وستظل الطائرات الموجودة فى الخدمة تواصل عملها بصورة طبيعية".

ويذكر أن الطائرة " إف ـ 35 " تحلق ضمن سلاح الجو الأمريكى والبحرية وفرق مشاة البحرية " المارينز" فى الولايات المتحدة وفى 10 دول أخرى.

ومع تعليق تسليم هذه المقاتلات، وفقا لصحيفة بوليتيكو ، فسيتم التحقيق فى سبب وجود هذا المكون الصينى فى برامج الطائرة، ولو تبين أن شركة "لوكهيد مارتن" خالفت القانون الأمريكى فى هذا الشأن، فسوف تحتاج إلى تصريح أمن قومى خاص لاستئناف عمليات التسليم.