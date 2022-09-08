«الرئاسى اليمنى» يبحث مع مسؤول أممى جهود السلام

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور رشاد محمد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن، الأربعاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج، مستجدات جهود السلام، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التى صنعها ميليشيا الحوثى فى اليمن.





وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن العليمى أكد خلال اللقاء التزام المجلس، والحكومة بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216، مشيدا بالموقف الدولى الموحد إلى جانب شعب اليمن، وتطلعاته فى تحقيق السلام، والاستقرار، واستعادة مؤسسات الدولة، وسبل العيش الكريم.

وأشار العليمى إلى الخروقات الحوثية للهدنة الجارية، ودأبها على اختلاق الذرائع، التى كان أخرها منع سفن الوقود من الوصول إلى موانئ الحديدة، وإنعاش السوق السوداء، دون الاكتراث لمعاناة المواطنين، مؤكدا فى هذا السياق عدم وجود أى إجراءات من جانب الحكومة، لمنع وصول هذه السفن والشحنات التجارية إلى وجهتها المحددة بموجب اتفاق الهدنة، وحرصها على تفويت فرصة المليشيات لابتزاز المجتمع الدولى.



واعرب العليمى عن أمله من المجتمع الدولى، بممارسة مزيد الضغوط نحو التعاطى الجاد مع جهود السلام وتغليب مصلحة الشعب اليمنى، مؤكدا استمرار دعم المجلس لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج، من اجل تثبيت الهدنة.

فى اللقاء اعرب مبعوث الأمم المتحدة، عن تقديره للجهود التى يبذلها مجلس القيادة الرئاسى والحكومة، اليمنية فى سبيل إنجاح الهدنة والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق السلام الشامل والعادل فى اليمن.