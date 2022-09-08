نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو حساب المواطن ومتى ميعاد صرف الدفعة 58 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن يعتبر حساب المواطن من البرامج الجديدة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين والأسر الأشد احتياجا في السعودية وبعد ان ظل البرنامج لا يقبل أي طلبات جديدة فتح التسجيل مرة أخرى وقد خصصت المملكة بأمر من خادم الحرمين 20 مليار ريال سعودي للاسر المحتاجة في ظل إرتفاع الأسعار والازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في الوقت الراهن وخصصت أيضا 8 مليار ريال سعودي دعم إضافي للمستحقين على أن يتم الصرف مرة واحدة فقط خلال نهاية العام الحالي.

حساب المواطن

وضعت المملكة السعودية طريقة محددة للتسجيل في حساب المواطن ليتمكن المواطن من الحصول على الدعم وهي:

يجب التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل في حساب المواطن والذي يمكن أن تصل إليه من خلال النقر على حساب المواطن.

ثم قم بالنقر على تسجيل حساب جديد أو مستخدم جديد، ثم سيطلب منك الموقع أن تقوم بإدخال بعض البيانات قم بادخالها بطريقة صحيحة ثم انقر على حفظ، سيأتي إليك على رقم هاتفك الذي قمت بإدخاله كلمة مرور مؤقتة قم بإدخالها في الخانة الموضحة على الموقع يتعين عليك أن تقوم بإدخال الكلمة السر الأخرى الجديدة بعد ذلك.

قم بقراءة كافة الشروط والتعليمات وانقر على موافق، قم بإرفاق كافة المستندات والوثائق المطلوبة منك للتسجيل، وقام باستكمال كافة البيانات الضرورية المطلوبة وانقر على إرسال الطلب.

شروط التسجيل في حساب المواطن

يجب أن يكون سعودي وليس أي جنسية أخرى، يجب إلا يقل عمر المتقدم عن 18 عام وألا يزيد عن 60 عام، كما يجب أن يكون المتقدم على الطلب ذو دخل قليل، يجب أيضا ألا يكون لديه أي ممتلكات باسمه شقة أو محل وما إلى ذلك، يجب إلا يكون مسجل لدى أي عمل حكومي في الدولة أو مقيم في أي دور رعاية ترعاه السعودية.

كما يجب مراعاة إرفاق الأوراق المطلوبة التي تتمثل في صورة من بطاقة الهوية، البطاقة العائلية، للحالة الاجتماعية وملفها، صورة من ورقة إثبات الدخل، حساب الشخص المتقدم المصرفي ويجب القيام بإدخال تلك الوثائق بالطريقة الصحيحة حيث أي خطأ في الإدخال سوف يرفض الطلب.