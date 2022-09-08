واشنطن: نعمل على على تعميق العلاقات الإستراتيجية والاقتصادية مع البرازيل

جدة - نرمين السيد - وأضافت الخارجية الأمريكية - فى بيان نشر على موقعها الإلكترونى: "معًا، يمكن لبلداننا ضمان السلام والأمن الإقليميين، وتعزيز حقوق الإنسان والعدالة العرقية، وبناء مستقبل آمن وصحى ومستدام ومزدهر للأجيال القادمة".

وتابعت "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب البرازيل بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلالكم فى السابع من سبتمبر".

ومضت تقول "بصفتهما أكبر ديمقراطيتين فى نصف الكرة الغربى، تشترك الولايات المتحدة والبرازيل فى الالتزام بدعم الديمقراطية فى جميع أنحاء المنطقة وإظهار فوائدها لجميع الناس".

وتقدم الولايات المتحدة أطيب تمنياتها لشعب البرازيل وهو يحتفل بمرور مائتى عام على استقلاله.