نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنواع التأشيرات المتاح للحاصلين على تأدية العمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة المملكة العربية السعودية أعلنت عن إستقبال المعتمرين من أنحاء العالم وهذا للعام الجاري 1444هـ وهذا من خلال 7 أنواع من التأشيرات متاح للمواطنين الحاصلين على تأدية العمرة، وأضاف إلى ذلك إتاحة أنظمة داخل المملكة للمواطنين للمصريين الحاصلين على التأشيرات بجميع أنواع الزيارات للولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي شنغن أيضاً، حيث أن المصريين القادمين من ضمن عدد الدول حول العالم كله وهذا من ضمن حوالي 49 دولة.

أنواع التأشيرات :

تأشيرات الزيارات العائلية. الزيارات الشخصية. التأشيرات السياحية الإلكترونية، وهذا في حالة القدوم إلى المطارات السعودية. التأشيرات السياحية وهذه للحاصلين على تأشيرة الشنغن. تأشيرة العمرة من خلال مكاتب السياحة والسفر المرخصة في الخارج عن طريق منصة مقام. تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية. تأشيرة المملكة المتحدة.

وقد تجد الإشارة إلى أن القادمين نسك العمرة لكي يتم الحصول على تأشيرة العمرة، يجب في هذه الحالة اختيار الخدمات الإلكترونية من خلال منصة مقام، حيث أن يتم تقديم إمكانية التقديم من خلال البوابة المصرية للعمرة، وأضاف إلى ذلك أن التقديم من خلال وكالات السياحة المحليّة المعتمدة، ولذلك تكون العلاوة لكي يتم الحصول على تأشيرة زيارة عائلية للأقارب داخل أنحاء المملكة أو تأشيرة زيارة شخصية، وهذا للمواطنين السعوديين من خلال موقع وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك في حالة تأشيرات العمرة من خلال المنصة التأشيرات الوطنية الموحدة، وأضاف إلى ذلك أن وزارة الحج والعمرة تأكد عن حجز موعد العمرة من خلال تطبيق “اعتمرنا” وصول معتمري الخارج إلى السعودية بمدة زمنية لا تقل عن 6 ساعات وهذا قبل الموعد المحدد، أما إذا تم تأخير الرحلات سوف يتم إلغاء الموعد المحدد تلقائياً .

وزارة الحج والعمرة أعلنت على أن في حالة حجز تصريح العمرة ولم يتمكن المعتمر من الحضور، داخل المملكة العربية السعودية، سوف يسمح للمعتمر حجز موعد جديد أثناء انتهاء التصريح، أما بالنسبة لتغيير الموعد فيجب الإلغاء قبل 4 ساعات من قبل تطبيق “اعتمرنا” وبناءا على ذلك سوف يتم إعادة تصريح جديد وهذا بعد انتهاء المدة المحددة للتصريح الأول.