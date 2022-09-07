نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني من موقع نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني الذي زاد لمعدلات كبيرة للغاية حوله البحث، حيث بشكل مؤخر أدى مئات الآلاف من الطلاب والطالبات اختبارات الصف الثالث المتوسط فى دورتها الاخيرة لتنطلق مؤخراً عمليات التصحيح ورصد الدرجات على ان تستعد فى الفترة القادمة الوزارة على اعلان ظهور تلك النتائج لذا نحرص على متابعة خطوات وطرق الاستعلام عن تلك النتائج التي سنوافيكم بها بشكل وبصورة الكترونية

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 دور ثاني

بدأت التساؤلات تتزايد من اجل الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط فى العراق، لنتابع سوياً عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز جميع التفاصيل الواردة والمتعلقة حول اختبارات الدور الثاني والتي قد بدأت بشكل مؤخر بداية من يوم 25 أغسطس الماضي حتي استمرت فى صباح يوم ثلاثة سبتمبر، ليعيش أجواء الترقب طلاب وطالبات الثالث المتوسط فى عموم المحافظات العراقية سواء فى السليمانية او البصرة او القادسية او ذي القار أو غيرها من المحافظات لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين من خلال موقع الوزارة الرسمي على شكل نستعرضها الان ونوافيكم بها من خلال الفقرة التالية من تلك المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط

ننقل نستعرض مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك على نحو الكتروني جاء على الشكل التالي:-

في بداية الامر قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

بعدها قم بالبدء فى اختيار ايقونة خدمات إلكترونية

بعدها قم بالبدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط

قم بتحديد الدور الثاني فى الايقونة المخصصة لها

قم بالبدء فى ادخال وتسجيل اسمك الرباعي فى الأيقونة المخصصة لها

ابدء فى تسجيل رقم الامتحاني الخاص بك فى الخانة المخصصة لها

ابدء فى تسجيل وتحديد المحافظة التابع اليها فى الأيقونة المخصصة لها

قم بالنقر على ايقونة عرض النتائج حتى تكون على الفور امامكم النتائج معلنة بنجاح

على العلم على ان نتائج الصف الثالث المتوسط لم يتم تحديد موعد اعلان ظهورها الرسمي حتى الآن لنتابع على غرار هذا الامر جميع التفاصيل المتعلقة حول تلك النتائج