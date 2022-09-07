الخارجية الأمريكية: الرد الإيراني على المقترحات بالمفاوضات النووية يرجعنا إلى الوراء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 10:28 مساءً - ذكرت الخارجية الأمريكية​ في بيان لها اليوم الأربعاء، أن "الرد الإيراني الأخير لم ينقلنا إلى مرحلة تسمح لنا بالتوصل إلى اتفاق، والفجوات لا تزال قائمة".

وطالبت إيران بالإفراج "عن السجناء الأمريكيين لديها"، وأشارت فيما يخص مقتل الصحفية ​شيرين أبو عاقلة​، إلى "اننا سنواصل الضغط على ​إسرائيل​ لتراجع ممارساتها بخصوص قواعد الاشتباك بعد مقتل أبو عاقلة".

وأعلن المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية الأمريكية​، فيدانت باتيل في وقت سابق، أنّه "يمكننا أن نؤكّد أنّنا تلقّينا ردّ ​إيران​ (في إطار المحادثات المتعلّقة ب​الاتفاق النووي​ لعام 2015) عبر ​الاتحاد الأوروبي​"، مشيرًا إلى "أنّنا ندرسه وسنردّ عن طريق الاتحاد الأوروبي، لكنّه للأسف غير بنّاء".

وكان مسؤول السّياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي ​جوزيب بوريل​، قد أعرب الأربعاء عن أمله بإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني "في الأيّام المقبلة".